BauKarussell schafft neue Arbeitsplätze am Bau mit Re-Use

Das Projektkonsortum BauKarussell aus Wien hat von Anfang des Jahres bis Mai den Rückbau des Coca-Cola-Geländes in Wien Favoriten betreut. Schwerpunkt war die ökologische und soziale Nachhaltgkeit in der Bauabwicklung. So wurde der Rückbau in erster Linie von am Arbeitsmarkt Benachteiligten ausgeführt.

Auf dem Gelände des ehemaligen Coca-Cola Werkes in Wien Favoriten soll in den nächsten Jahren die „Biotope City“ entstehen, ein Vorzeigeprojekt für die Stadt Wien.

Für den Rückbau und Abbruch wurde das Projektkonsortum BauKarussell mit ins Boot geholt, zu dem sich 2016 Vertreter einschlägiger Branchen, unter anderem Architektur und Forschung, mit sozialökonomischen Betrieben (Caritas SÖB, dem WUK-Werkstäten und Kulturhaus, sowie dem DRZ – Demontage- und Recycling-Zentrum Wien) zusammengeschlossen haben.

Anlass für diesen Zusammenschluss war die Recycling-Baustofverordnung des Umweltministeriums:

Demnach „ist sicherzustellen, dass Bauteile, die einer Vorbereitung zur Wiederverwendung zugeführt werden können, und welche von Dritten nachgefragt werden, so ausgebaut und übergeben werden, dass die nachfolgende Wiederverwendung nicht erschwert oder unmöglich gemacht wird.“

Das umfasst sowohl Baustoffe als auch Bauelemente wie beispielsweise Fenster oder Heizkörper, die auf diese Weise wieder für den gleichen Zweck in den Bau- und Wirtschaftskreislauf einfießen können.

Die Kernaufgabe von BauKarussell ist es, als Netzwerk sozialökonomischer Betriebe die Wiederverwendung (Re-Use) und Verwertung von ganzen Bauteilen zu ermöglichen. Wiederverwendung oder Verwertung der Bauelemente kann also im eigenen, nachfolgenden Bauprojekt an Ort und Stelle oder im Bauprojekt Dritter erfolgen, durch die Bereitstellung von geeigneten Vertriebs- und Lagerungsnetzwerken. So soll eine intelligente Nutzung der verfügbaren Ressourcen im Sinne der Circular Economy forciert werden. Durch die Arbeit des Konsortums wird erstmalig in Österreich ein derartges Projekt realisiert.

Das Pilotprojekt

Wie beim Abbruch des Coca-Cola-Werkes erstmals getestet, bietet BauKarussell gemeinsam mit seinen sozialökonomischen Partnern den Abbruch-vorbereitenden Rückbau an. Durch die Kombination von Bauwirtschaft und Sozialwirtschaft entstehen Synergien, die Re-Use wirtschaflich machen. Durch umweltgerechte manuelle Demontage und die optmale Synergie von Re-Use und Recycling konnte beim Rückbau des Coca-Cola-Werkes 100.000 Euro Umsatz generiert werden. So wurden beispielsweise 5.000 Dachplatten des Coca-Cola-Werkes als Wärmedämmung im Neubau des Biotope City Quarters für den Wiedereinsatz vor Ort bereitgestellt. Auch die 3.000 Quadratmeter Dachbegrünung, also die oberste Bodenschicht samt der Pfanzendecke, wurden besichert und kommen in der Biotope City wieder zum Einsatz. „Mit dem BauKarussell-Pilotprojekt wurden bisher insgesamt 450.000 Kilogramm

Abfall vermieden“, so Markus Meissner vom Österreichischen Ökologie-Institut.

Das Projekt wird von der Stadt Wien mitinanziert und gefördert durch die Abfallvermeidungsförderung der österreichischen Sammel- & Verwertungssysteme für Verpackungen. Mittelfristig soll sich das Projekt selbst tragen.

Arbeitsmarktpotenzial durch Re-Use

Der vermiedene Abfall entspricht fast einem Prozent der Gesamtrückbaumasse – ein beachtlicher Wert für das erste österreichische Re-Use-Großprojekt im Baubereich. Mathias Neitsch, Geschäfsführer des Re-Use-Netzwerks „RepaNet“, schätzt das Re-Use-Potenzial bei den Rückbaumassen der

nächsten Jahre auf bis zu 10 Prozent. „In Österreich könnten langfristg bis zu 9.000 neue Jobs durch die Etablierung von Projekten wie BauKarussell entstehen“, so Neitsch. Dem gegenüber stehen knapp 145.000 Personen, die in Österreich aktuell arbeitslos gemeldet sind, davon über 50.000 alleine

in Wien (Stand Mai 2017). Durch die Beschäfigung in den sozialökonomischen Betrieben (SÖB) entstehen Chancen für benachteiligte Menschen, wie Langzeitarbeitslose, Menschen mit Migratonshintergrund sowie Personen mit Vermitlungshemmnissen, die in der Bauwirtschaf Fuß fassen wollen.

In diesem Zusammenhang sind vonseiten von BauKarussell zusätzlich Qualifzierungsprogramme geplant. Durch die Arbeit des Konsortums wird erstmalig in Österreich ein derartiges Projekt realisiert. Dass dies auch wirtschaflich sinnvoll ist, zeigt der erfolgreiche Abschluss des Pilotprojektes auf dem Coca-Cola-Gelände. Das zweite Bauabwicklungs-Projekt startet im Juni 2017.