Erfolg für gemeinsame Sammlung

Aldi Suisse sammelt seit letzten Sommer Getränkekartons gemeinsam mit Plastikflaschen, so erfolgreich, dass die Sammlung nun ausgeweitet wird: Neben den Filialen in der Ostschweiz, können Kunden ihre alten Getränkekartons und Plastikflaschen neu auch in der Innerschweiz, der Nordschweiz und im Tessin zurückbringen