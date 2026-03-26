WATER AI für Wasserinfrastruktur

Der Gemeinschaftsstand in Halle B1 bündelt erstmals die Aktivitäten der Submarken Wilo FSM, Wilo Likusta, Wilo Martin und Wilo Steinhardt.

Digitalisierung entlang des Wasserkreislaufs

Die Anforderungen an die Wasserwirtschaft in Europa steigen vor dem Hintergrund von Wasserknappheit, Extremwetterereignissen und alternden Netzen. Wilo zeigt auf der Messe vernetzte Systeme und integrierte Lösungen, die den Betrieb von Wasserinfrastrukturen effizienter und transparenter gestalten. Der Fokus liegt auf der durchgängigen Digitalisierung entlang des gesamten Wasserkreislaufs, von der Wasserentnahme über Transport und Verteilung bis zur Abwasserbehandlung.

Plattform für datenbasiertes Wassermanagement

Zentrales Element des Messeauftritts ist die WATER AI Platform für die Wasserinfrastruktur. Die Plattform verbindet bestehende Anwendungen für Konnektivität und Monitoring mit neuen, KI-gestützten Funktionen. Ziel ist eine verbesserte Datentransparenz sowie die perspektivische Optimierung von Betriebsprozessen auf Basis von Echtzeitdaten. Dazu gehört auch das Entwicklungsprojekt „Speaking Waters“, das in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen InstaDeep vorgestellt wird.

Modernisierung von Abwasserpumpstationen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Modernisierung bestehender Infrastrukturen. Wilo stellt eine weiterentwickelte Abwasserpumpe vor, die für den Einsatz in Bestandsanlagen konzipiert ist. Eine selbstreinigende Hydraulik reduziert Verstopfungen und trägt zur Stabilisierung des Betriebs bei. Ergänzend ermöglicht eine digitale Vernetzung die kontinuierliche Überwachung und Analyse von Betriebsdaten.

Integrierte Ansätze für resiliente Systeme

Der Messeauftritt verdeutlicht die zunehmende Bedeutung integrierter und digitaler Lösungen für die Wasserwirtschaft. Die Kombination aus vernetzter Technik, Datenanalyse und KI-gestützten Anwendungen bildet die Grundlage für eine anpassungsfähige und leistungsfähige Wasserinfrastruktur.

Wilo auf der IFAT

Halle B1, Stand 451