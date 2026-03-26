Faire Partnerschaft in der Abfallwirtschaft sichern

Vertreter der CSU-Landtagsfraktion erörterten diese und weitere Themen mit dem Vorstand des VBS.

Die Zusammenarbeit zwischen Kommunen und privatwirtschaftlichen Entsorgern ist in vielen Regionen etabliert und prägt die Organisation der Abfallwirtschaft. In Bayern liegt die Verwertungsquote von Haushaltsabfällen bei 66,5 Prozent und damit im bundesweiten Vergleich auf hohem Niveau. Die Leistungen mittelständischer Unternehmen tragen wesentlich zur Erbringung kommunaler Entsorgungsaufgaben bei.

Kritik an kommunalen Biogasanlagenprojekten

Die geplanten interkommunalen Biogasanlagen in Maisach und Vöhringen werden von Teilen der privaten Entsorgungswirtschaft kritisch gesehen. Nach Einschätzung des Branchenverbandes bestehen derzeit ausreichende Kapazitäten zur Behandlung organischer Abfälle. In den vergangenen Jahren wurden durch private Unternehmen kontinuierlich Investitionen in Anlagen und dezentrale Strukturen getätigt.

Zugleich verweisen Branchenvertreter auf wirtschaftliche Risiken neuer kommunaler Projekte. Steigende Bau- und Betriebskosten sowie eine veränderte Erlössituation auf den Energiemärkten können die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen. In einzelnen Regionen wurden vergleichbare Vorhaben bereits aufgegeben. Vor diesem Hintergrund wird auf mögliche finanzielle Belastungen für kommunale Haushalte hingewiesen.

Brandrisiken durch Lithium-Akkus

Ein weiteres Thema des Austauschs waren Brände durch unsachgemäß entsorgte Lithium-Ionen-Akkus. Diese stellen ein zentrales Risiko für Beschäftigte und Anlagen der Abfallwirtschaft dar. Fehlwürfe in Restabfall oder Wertstoffströme können Brände auslösen und zu erheblichen Schäden führen.

Die fachgerechte Entsorgung über Rücknahmesysteme im Handel oder kommunale Sammelstellen gilt als etabliert, wird jedoch nicht flächendeckend genutzt. Vor diesem Hintergrund fordert der Verband zusätzliche regulatorische Maßnahmen. Diskutiert werden unter anderem ein Pfandsystem für Lithium-Akkus sowie Einschränkungen bei Einweg-E-Zigaretten, um die Anzahl falsch entsorgter Geräte zu reduzieren.

Rahmenbedingungen für stabile Kooperationen

Die Diskussion verdeutlicht die Bedeutung klarer Rahmenbedingungen für die Partnerschaft in der Abfallwirtschaft. Kommunale und private Akteure stehen vor der Aufgabe, bestehende Strukturen weiterzuentwickeln und wirtschaftliche sowie sicherheitsrelevante Herausforderungen gemeinsam zu adressieren.