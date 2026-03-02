Europäische Liste für das Schiffsrecycling aktualisiert

Die Aufnahme in die Liste erlaubt Einrichtungen, große Schiffe, die unter der Flagge eines EU-Mitgliedstaates führen, gemäß den Anforderungen der EU-Schiffsrecycling-Verordnung zu recyceln.

Die überarbeitete Europäische Liste erneuert die Genehmigung von vier Einrichtungen in Dänemark, Estland, Litauen und Spanien sowie einer Einrichtung in der Türkei. Gleichzeitig wurden drei Einrichtungen entfernt. Eine Werft in Finnland beantragte keine Verlängerung ihrer Genehmigung, während eine Anlage in Nordirland die erforderlichen Unterlagen für die Neubewertung nicht einreichte. Darüber hinaus stellte die Kommission fest, dass eine Werft in der Türkei nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprach, insbesondere im Hinblick auf Küstenschutzmaßnahmen.

Einrichtungen, die in der Europäischen Liste aufgenommen sind, müssen definierte Umwelt-, Arbeitsschutz- und Arbeitsstandards erfüllen. Diese Anforderungen sollen Umweltverschmutzung verhindern und Risiken für Arbeiter und umliegende Gemeinden im Zusammenhang mit Abbauaktivitäten von Schiffen verringern.

Das Schiffsrecycling ist ein relevanter Bestandteil von Strategien der Kreislaufwirtschaft im maritimen und Stahlsektor. Der Demontage von End-of-Life-Gefäßen ermöglicht die Rückgewinnung erheblicher Mengen an Stahl und anderen sekundären Rohstoffen, die wieder in industrielle Wertschöpfungsketten eingeführt werden können. Dies trägt zur Verringerung der Nachfrage nach Primärrohstoffen bei und unterstützt Ressourceneffizienzziele.

Die aktualisierte Liste umfasst 41 genehmigte Schiffsrecyclinganlagen. Davon befinden sich 30 in der Europäischen Union, Norwegen und im Vereinigten Königreich, 10 in der Türkei und einer in den Vereinigten Staaten. Mehrere der gelisteten Einrichtungen sind zur Bearbeitung großer Schiffe autorisiert.