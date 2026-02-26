CirTex vernetzt textile Kreislaufforschung

Ziel der Veranstaltung am 10. und 11. Februar war es, die projektübergreifende Zusammenarbeit strategisch auf die Anforderungen der textilen Kreislaufwirtschaft auszurichten und Synergien zwischen Forschung, Entwicklung und Transfer zu identifizieren.

Das Treffen wurde vom Managementteam CirTex organisiert und fand im Recycling Atelier Augsburg sowie an der Technischen Hochschule Augsburg statt. Sechs laufende Projekte und vier weitere Vorhaben in der Antragsphase nahmen teil. Damit umfasst die Innovationscommunity derzeit zehn Projekte entlang der textilen Wertschöpfungs- und Nutzungskette.

Im Mittelpunkt der inhaltlichen Arbeit stehen Fragestellungen, für die bislang keine tragfähigen Lösungen im Sinne einer geschlossenen Kreislaufführung von Textilien vorliegen. Die Projekte adressieren unter anderem die Optimierung der Erfassung von Alttextilien, die Analyse von Kauf- und Nutzungsverhalten bei nachhaltigen Textilprodukten sowie die Entwicklung recyclinggerechter Textilien nach dem Prinzip Design for Recycling. Weitere Schwerpunkte sind die Entwicklung recyclingfähiger Elastanlösungen, neue Kreislaufkonzepte für technische Textilien wie Flugzeugsitze, Ansätze zur Abfallvermeidung und Wiederverwendung sowie die Simulation ökonomischer und ökologischer Effekte zirkulärer Geschäftsmodelle. Ergänzend werden Maßnahmen zur Wissensvermittlung und zum Transfer in die Praxis erarbeitet.

Die Projektstruktur folgt dem Ansatz der Quadruple-Helix und integriert wissenschaftliche Einrichtungen, Unternehmen, gesellschaftliche Akteure und weitere Praxispartner. Die Technische Hochschule Augsburg und das An-Institut ITA Augsburg sind an mehreren Projekten beteiligt. Auch Vertreter des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt nahmen am Auftakt teil.

Während der zweitägigen Veranstaltung standen insbesondere der Austausch zu Daten, Methoden und Infrastrukturen sowie Fragen der gemeinsamen Kommunikation und Transferstrategie im Fokus. Ziel ist es, die Ergebnisse der Einzelprojekte systematisch zu verknüpfen und in übertragbare Konzepte für eine funktionierende textile Kreislaufwirtschaft zu überführen. Damit versteht sich CirTex als Plattform zur Bündelung von Forschung und Praxis mit dem Schwerpunkt auf Recycling, Sekundärrohstoffen und zirkulären Wertschöpfungsmodellen im Textilbereich.