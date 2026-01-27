Neuer Umschlagbagger für Hafen und Schrott

Mit einer maximalen Reichweite von 18 Metern eignet sich die Maschine für das Be- und Entladen von Schiffen ebenso wie für großflächige Umschlagplätze in der Schrott- und Recyclingwirtschaft. Entscheidend ist dabei ein gleichmäßiger, kontrollierter Materialfluss, der ruckfreie Bewegungen und präzises Schwenken erfordert.

Der Cat MH3295 basiert konstruktiv auf der Plattform des Cat Baggers 395 und nutzt identische Wartungskomponenten. Gleichzeitig wurde das Maschinenlayout gezielt auf Anwendungen im Hafen- und Schrottumschlag ausgelegt. Eine separate Schwenkpumpe unterstützt präzise Arbeitsbewegungen, während die elektrohydraulische Vorsteuerung verschiedene Assistenzfunktionen integriert. Dazu zählen unter anderem eine integrierte Kontrollwaage, eine Arbeitsraumbegrenzung sowie Systeme zur Unterstützung des Schwenkbetriebs. Ein breites Kettenfahrwerk trägt zur Standsicherheit bei, insbesondere bei Arbeiten an der Reichweitengrenze.

Zur Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen stehen zwei Kontergewichte zur Verfügung. Das Kettenlaufwerk kann mit 750 oder 900 Millimeter breiten Bodenplatten ausgestattet werden. In Verbindung mit der 7,2 Meter langen Laufwerksausführung ergibt sich eine breite Spur, die auch bei maximaler Ausladung einen stabilen Stand ermöglicht.

Angetrieben wird der Umschlagbagger von einem Cat C18-Motor mit einer Leistung von 405 Kilowatt. Der Motor erfüllt die Anforderungen der EU-Abgasstufe V. Drei wählbare Leistungsmodi ermöglichen eine Anpassung der Motor- und Hydraulikleistung an den jeweiligen Arbeitseinsatz. Das elektrohydraulische System ist auf eine ausgewogene Abstimmung zwischen Leistungsabgabe und Kraftstoffverbrauch ausgelegt.

Die SmartBoom-Funktion erlaubt Bewegungen von Ausleger und Stiel, ohne zusätzliche Pumpenleistung abzurufen. Der Hydraulikdruck wird bedarfsgerecht aufgebaut, was die Effizienz der Arbeitsbewegungen unterstützt. Für unterschiedliche Materialien stehen verschiedene Anbaugeräte zur Verfügung. Serienmäßig ist zudem eine Nahbereichsabschaltung integriert, die einen unbeabsichtigten Kontakt zwischen Anbaugerät und Kabine verhindert.

Zur Unterstützung der Arbeitsprozesse sind mehrere Assistenzsysteme integriert. Der serienmäßige Swing Assist begrenzt den Schwenkbereich des Oberwagens automatisch an zuvor definierten Punkten. Dies erleichtert das wiederholgenaue Anfahren von Ablage- oder Ladepositionen und trägt zur Reduzierung von Taktzeiten und Kraftstoffverbrauch bei. Die integrierte Kontrollwaage zeigt das aktuelle Gewicht beim Materialumschlag in Echtzeit an und unterstützt eine genaue Erfassung der umgeschlagenen Mengen.

Über das Telematiksystem VisionLink werden Maschinendaten wie Betriebsstunden, Leerlaufzeiten, Kraftstoffverbrauch und Standort erfasst. Die Daten stehen sowohl stationär als auch mobil zur Verfügung und dienen der Einsatzplanung sowie der Optimierung der Maschinenauslastung. Ergänzend dazu sind Remote-Services verfügbar, mit denen Ferndiagnosen und Software-Updates durchgeführt werden können, ohne dass ein Servicetechniker vor Ort sein muss.