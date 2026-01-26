Anzeige

KI-System für Bauschutt-Recycling in Echtzeit

In Deutschland fallen laut Umweltbundesamt jährlich rund 86 Millionen Tonnen Bauschutt und Bauabfälle an. Ein erheblicher Teil dieser Materialien wird weiterhin deponiert, obwohl sie als Sekundärrohstoffe für den Wiedereinsatz geeignet sind.
KI-System für Bauschutt-Recycling in Echtzeit
Copyright: Optocycle
Anzeige

Ein hochwertiges Recycling kann dazu beitragen, Ressourcen im Stoffkreislauf zu halten und Emissionen zu reduzieren. Um Recyclingprozesse in der Bauwirtschaft besser steuerbar zu machen, entwickelt das Tübinger Startup Optocycle ein KI-basiertes System für ein Echtzeit-Monitoring in der Aufbereitung. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit rund 170.000 Euro.

Im Mittelpunkt der Entwicklung steht die automatisierte Qualitätsüberwachung von RC-Körnungen, also recycelten Gesteinskörnungen aus Bauschutt. Optocycle hat im Rahmen der DBU-Green-Startup-Förderung bereits ein System zur automatischen und reproduzierbaren Klassifizierung von Bauabfällen entwickelt. Darauf aufbauend soll ein Prototyp entstehen, der die Qualität der RC-Körnungen während des laufenden Aufbereitungsprozesses in Echtzeit überwacht.

In der Praxis erfolgt die Beurteilung des Eingangsmaterials häufig anhand visueller Einschätzungen, während Endprodukte meist nur stichprobenartig im Labor geprüft werden. Das von Optocycle entwickelte System soll eine kontinuierliche Kontrolle direkt in der Produktion ermöglichen. Ziel ist es, qualitätsgesicherte Recycling-Gesteinskörnungen zuverlässiger in die Betonherstellung zu überführen und Schwankungen im Material stärker zu reduzieren.

Die Lösung kombiniert optische Sensorik mit Methoden der künstlichen Intelligenz, um Materialzusammensetzung und Qualität während der Aufbereitung systematisch zu erfassen. Schwankende Eigenschaften von Recyclingmaterialien führen in vielen Anlagen dazu, dass verwertbare Fraktionen nicht konsequent in hochwertige Anwendungen gelangen oder als Reststoff deponiert werden. Optocycle erwartet durch das Echtzeit-Monitoring eine um etwa 20 Prozent höhere Menge an recycelten, hochwertig nutzbaren Gesteinskörnungen. Gleichzeitig soll die Menge der verbleibenden Abfallreste, die andernfalls deponiert würden, um rund 15 Prozent sinken.

Neben der Klassifizierung des Eingangsmaterials soll das System auch die Eigenschaften des erzeugten Materials fortlaufend dokumentieren. Dadurch lassen sich Qualitätsdaten direkt im Prozess bereitstellen, was die Nachvollziehbarkeit für Betreiber, Abnehmer und Prüfstellen verbessern kann. Als Kooperationspartner ist die Heinrich Feeß GmbH eingebunden, die bereits seit mehreren Jahren mit Optocycle zusammenarbeitet.

Optocycle sieht die Integration des Systems als nachrüstbare Lösung für bestehende Bauschutt-Recyclinganlagen vor. Die Installation soll oberhalb des Förderbands erfolgen und ohne grundlegende Umbaumaßnahmen möglich sein. Damit richtet sich die Entwicklung auch an Anlagenbetreiber, die vorhandene Technik schrittweise modernisieren möchten. Perspektivisch soll der Ansatz auf weitere Abfall- und Stoffströme übertragbar sein, sofern geeignete Datenmodelle und Sensorsysteme vorliegen.

Quelle: Optocycle
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Öffentliche Beschaffung als Schlüssel für kreislauffähiges Bauen

Neuer Standard für Anschlussnutzung im Bau

KIT-Leitprojekt entwickelt ressourceneffiziente Kreislaufsysteme

Digitalisierungsprojekt stärkt Prozesse der Abfallwirtschaft

FES modernisiert Datenintegration in Echtzeit

Joint Venture plant Gipsrecycling in Mittelfranken

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link