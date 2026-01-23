Zero-Waste-Agentur Berlin veröffentlicht Impact Report

Die Agentur wurde im Juli 2023 als gemeinschaftliche Initiative der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt sowie der Berliner Stadtreinigungsbetriebe ins Leben gerufen. Ihre Gründung basiert auf dem Abfallwirtschaftskonzept 2020–2030 des Landes Berlin.

In der nun vorliegenden digitalen Publikation zieht die Institution Bilanz über ihre bisherigen Tätigkeiten zur Förderung eines ressourcenschonenden Materialeinsatzes. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Etablierung einer bezirksübergreifenden Zusammenarbeit sowie dem Aufbau von Synergien zwischen der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Durch die Vernetzung dieser verschiedenen Sektoren sollen tragfähige Kooperationen entstehen, die den Wissenstransfer innerhalb der Stadtgesellschaft unterstützen.

Die Agentur vermittelt praxisnahes Fachwissen, beispielsweise zur Durchführung abfallarmer Veranstaltungen, und hat ein Zero-Waste-Monitoring implementiert. Dieses System liefert belastbare Daten zur Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen der Ressourcenschonung. Darüber hinaus dienen jährliche Aktionswochen dazu, Projekte und Akteure sichtbar zu machen, die zur Verlängerung von Materiallebenszyklen beitragen.

Die Zero-Waste-Agentur fungiert zudem als Partner bei der Ausarbeitung der Berliner Kreislaufwirtschaftsstrategie. Um die Fortführung dieser Arbeit nach dem Ende der ursprünglichen Förderphase zu gewährleisten, stellen die Berliner Stadtreinigungsbetriebe im laufenden Jahr zusätzliche Finanzmittel bereit. Ziel ist die dauerhafte Verankerung nachhaltiger Strukturen sowie die Weiterentwicklung der strategischen Ansätze in Kooperation mit der zuständigen Senatsverwaltung.

