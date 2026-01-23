SBTi validiert Net-Zero-Ziel

Die Handelsgruppe hatte sich nach dem Beitritt zur SBTi im Jahr 2020 dazu verpflichtet, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette entstehenden Treibhausgasemissionen bis spätestens 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. Weltweit verfügen mittlerweile über 10.000 Unternehmen über SBTi-validierte Klimaziele.

Die strategische Ausrichtung der Gruppe definiert nachhaltiges Wirtschaften als Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit und die Absicherung von Geschäftsmodellen angesichts volatiler Energie- und Ressourcenmärkte. Ein zentrales Element der Umsetzung ist die Einbindung der Lieferkette. Über 1.000 Partner wurden dazu aufgefordert, sich bis Ende 2026 eigene Klimaziele nach den Standards der SBTi zu setzen.

Die spartenübergreifende Strategie umfasst alle Unternehmensbereiche von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Die Zielsetzung sieht vor, die betriebsbedingten Emissionen in den Bereichen Scope 1 und 2 bis zum Jahr 2050 um 90 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2019 zu senken. Im Bereich Scope 3 ist eine Reduktion der Emissionen aus Land- und Forstwirtschaft (FLAG) um 72 Prozent sowie der Emissionen aus Energie, industriellen Prozessen und Kraftstoffen um 90 Prozent bis 2050 geplant. Als Basisjahr für diese Ziele dient das Jahr 2022. Die Validierung der kurzfristigen Ziele bis 2030 beziehungsweise 2034 erfolgte bereits im Frühjahr 2025.

Rund 98 Prozent der Gesamtemissionen der Unternehmensgruppe entfallen auf die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette. Trotz der Komplexität in der Datenverfügbarkeit und der vielschichtigen Lieferstrukturen im Bereich Scope 3 wird dieser Sektor als wesentlicher Hebel für die Emissionsreduktion identifiziert. Die Umsetzung erfolgt durch Investitionen in Technologien sowie die Transformation der Sortimentsgestaltung in den Handelssparten Lidl und Kaufland sowie bei der Schwarz Produktion.