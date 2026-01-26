Ministerin informiert sich über BatterySort

Ziel ist es, potenzielle Zündquellen vor dem weiteren Aufbereitungsprozess zu entfernen und damit die Brandprävention in Sortier- und Recyclinganlagen zu verbessern.

Bei einem Rundgang durch die Anlage informierte sich die Ministerin über die Funktionsweise und die Leistungsfähigkeit der Technik. BatterySort kombiniert Röntgentechnologie mit Verfahren der Künstlichen Intelligenz, um auch verdeckt enthaltene Batterien in gemischten Abfallfraktionen zu identifizieren. Dadurch können Lithium-Ionen-Akkus vor mechanischer Belastung im Sortierprozess aus dem Materialstrom entfernt werden. Brände, die durch beschädigte Energiespeicher ausgelöst werden, zählen in der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft seit Jahren zu den wachsenden Sicherheitsrisiken.

Korn Recycling setzt die Technologie im laufenden Anlagenbetrieb ein und hat die Sortieranlage damit auf Anforderungen ausgerichtet, die sich aus dem steigenden Anteil batteriebetriebener Geräte und Komponenten in den Abfallströmen ergeben. Neben der Erhöhung der Betriebssicherheit zielt der Einsatz auf stabilere Prozessabläufe in der Abfallbehandlung und eine verbesserte Trennqualität im Rahmen der Kreislaufwirtschaft.