Digitalisierungsprojekt stärkt Prozesse der Abfallwirtschaft

Gegenstand der Vergabe waren die Bereitstellung, Lizenzierung, Implementierung und Inbetriebnahme einer integrierten IT-Lösung. Ziel ist die Digitalisierung zentraler Geschäftsprozesse, darunter Finanzbuchhaltung, Personalmanagement, Dokumentenmanagement sowie die operative Steuerung.

Das Verfahren wurde als wettbewerblicher Dialog durchgeführt. Dieser Vergabeweg wurde gewählt, um die Anforderungen eines komplexen IT-Vorhabens mit hohem Anpassungsbedarf strukturiert mit dem Markt abzugleichen. Im Verlauf des Prozesses wurden Lösungen erarbeitet, die auf die spezifischen Anforderungen der Stadtentsorgung Rostock GmbH sowie ihrer Tochtergesellschaft SR Technik GmbH ausgerichtet sind.

Im Mittelpunkt standen dabei die Unterstützung organisatorischer Transformationsprozesse im Zuge der Digitalisierung sowie Anforderungen an IT-Sicherheit und Systemverfügbarkeit. Zudem sollten die künftigen Systemstrukturen die Weiterentwicklung der kommunalen Abfallwirtschaft im Kontext der Kreislaufwirtschaft unterstützen. Nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs wurden mit den ausgewählten Unternehmen Dialoggespräche geführt, um die Grundlagen für eine belastbare und praxistaugliche Lösung zu erarbeiten.

Die Stadtentsorgung Rostock GmbH wurde im Vergabeprozess rechtlich im Vergabe-, IT- und Vertragsrecht von GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten beraten. Die fachlich-technische Unterstützung übernahm die INFA.