Strategische Partnerschaft für Recyclingtechnik

Hensel Recycling bringt langjährige Erfahrung im Edelmetallrecycling und in der Prozessentwicklung ein. Die Weber GmbH verfügt über Kompetenzen in Konstruktion, Engineering, Automatisierung sowie im Bau kundenspezifischer Maschinen und Anlagen. Durch die Verbindung dieser Kenntnisse sollen technische Ansätze entstehen, die insbesondere an der Schnittstelle von Automatisierung und Recycling ansetzen.

Im Fokus stehen die Weiterentwicklung und Neuausrichtung von Zerlege- und Aufbereitungsprozessen. Dazu zählen unter anderem teilautomatisierte Lösungen für Demontage- und Sortieraufgaben, wie sie bei modernen Komponenten zunehmend erforderlich sind. Die Kooperation zielt darauf ab, Prozesse effizienter zu gestalten und den Einsatz von Sekundärrohstoffen zu unterstützen.

Vor dem Hintergrund veränderter Marktbedingungen, insbesondere in der Automobilindustrie, eröffnet die Partnerschaft der Weber GmbH zusätzliche Perspektiven jenseits bestehender Branchenschwerpunkte. Gleichzeitig erweitert Hensel Recycling seine technischen Möglichkeiten im Anlagenbau und in der Automatisierung. Beide Unternehmen streben an, Abhängigkeiten zu reduzieren und ihre technologische Entwicklung breiter aufzustellen.

In den kommenden Monaten wollen die Partner konkrete Projekte definieren, priorisieren und erste Entwicklungsschritte umsetzen. Die Zusammenarbeit soll dazu beitragen, zukunftsfähige Technologien für die Kreislaufwirtschaft voranzubringen und wirtschaftliche Potenziale in neuen Anwendungsfeldern zu erschließen.