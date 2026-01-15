bvse digital KI Summit: KI in der Kreislaufwirtschaft

Initiiert vom bvse-Ausschuss Technik, Logistik und Digitalisierung unter Vorsitz von Christian Kley, spannt das Programm den Bogen von administrativen KI-Lösungen über technische KI-Anwendungen bis hin zu Robotik-Konzepten mit Potenzial für neue Automatisierungs- und Effizienzsprünge.

Nach der Eröffnung durch Christian Kley und bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock führt Dr.-Ing. Thomas Vögele (DFKI Robotics Innovation Center) in das Thema „Smartes Recycling – KI und Robotik“ ein.

Im Themenblock „Administrative Anwendungsfelder“ berichten Branchenvertreter über Einsätze von digitalen Assistenzsystemen, KI-basierten Dokumentenprozessen und automatisierten Rechnungsprüfungen. Praxisbeispiele liefern u. a. Otto Dörner, Buhck Umweltservice, Logex Holding, One Thousand GmbH sowie Boden & Bauschutt GmbH & Co. KG.

Der erste Nachmittags-Block „Technische Anwendungsfelder“ richtet den Fokus auf das für die Branche brandheiße Thema KI-gestützte Sortierung und Batterieerkennung. Vertreter von Korn Recycling GmbH zeigen, wie sich durch den Einsatz von WeSort.AI-Technologie Lithium-Ionen-Batterien in Gewerbeabfällen erfolgreich detektieren und Brandrisiken reduzieren lassen. Entsorgungstechnik Bavaria demonstriert ergänzend, wie intelligentes Maschinenmonitoring Effizienz und Sicherheit erhöht.

Im finalen Block stehen Bilderkennung und Robotik im Mittelpunkt. Optocycle erläutert, wie KI-Bilderkennung dabei unterstützt, Bauschutt effizienter zu klassifizieren und in hochwertige Baustoffe umzuwandeln und wie damit die Transformation „from Trash to Treasure“ erfolgreich gelingt. Abschließend gibt ZenRobotics einen Einblick in internationale Entwicklungen der Sortierrobotik.

Mit einem Fazit von bvse-Referent Johannes Hanke schließt der Summit gegen 16:00 Uhr.

Die hybride Tagung findet im bvse-Tagungszentrum in Bonn statt. Eine Teilnahme ist aber auch online möglich.

Detailliertes Programm und Anmeldung