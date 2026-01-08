Anzeige

CO₂-Preis 2026 und Entlastungen im Energiesektor

Zum 1. Januar 2026 ändern sich Rahmenbedingungen in der Energieversorgung. Der CO₂-Preis auf fossile Brennstoffe wird künftig in einem Preiskorridor zwischen 55 und 65 Euro je Tonne CO₂ über den Zertifikatehandel ermittelt. Er ersetzt den bislang festgelegten Festpreis.
Foto Hintergund Wolken: Sinmaon; pixabay.com
Anzeige

Für Kraft- und Brennstoffe ergeben sich daraus moderat steigende Endkundenpreise, unter anderem um bis zu rund 3 Cent pro Liter bei Benzin und Diesel sowie bis zu 0,22 Cent je kWh bei Erdgas. Parallel greifen mehrere kostendämpfende Instrumente im Energie- und Strommarkt. Dazu gehören markt- und abgabenbezogene Anpassungen sowie strukturelle Effekte durch den zunehmenden Anteil erneuerbarer Energien im Stromsystem.

Strompreisentwicklung und Erneuerbaren-Anteil

Die Großhandelspreise für Strom haben sich gegenüber der Energiekrise normalisiert. Für 2026 wird insgesamt eine stabile bis leicht sinkende Preisentwicklung für Haushalte erwartet, mit regionalen und verbrauchsabhängigen Unterschieden. Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix liegt aktuell bei rund 54 Prozent und wächst weiter. Dieser Trend trägt zur Stabilisierung der Strompreise und zur Reduzierung von Preisschwankungen bei.

Entlastungsmaßnahmen ab 2026

Mehrere beschlossene Maßnahmen wirken auf Energiekosten von Haushalten und Unternehmen:

  • Absenkung der Gasspeicherumlage: Die Umlage wird 2026 weiter reduziert und mindert die Gas-Endkundenpreise.
  • Reduzierte Stromsteuer für produzierende Unternehmen sowie Land- und Forstwirtschaft: Die Absenkung senkt Energiekosten in weiten Teilen des Mittelstands und energieintensiver Branchen und wirkt entlang der Wertschöpfungsketten preisstabilisierend.
  • Anhebung der Entfernungspauschale: Ab 1. Januar 2026 gilt ein einheitlicher Satz von 38 Cent ab dem ersten Kilometer. Die Mobilitätsprämie für Personen mit geringen Einkommen bleibt über 2026 hinaus verfügbar.

Ergänzend tragen Netzentgelt-Stabilisierungen und der weitere Ausbau erneuerbarer Energien zur langfristigen Preisstabilisierung bei.

In Summe ergeben sich Entlastungen von rund 10 Mrd. Euro jährlich. Zusätzlich wirkt weiterhin die frühere Abschaffung der EEG-Umlage. Haushalte mit Strom- und Gasbezug können 2026 durchschnittlich etwa 160 Euro pro Jahr einsparen (Referenz: 20.000 kWh Stromverbrauch).

Quelle: Umweltbundesamt
Tags: CO2CO2-EmissionshandelEmissionenEmissionshandelKlimaschutz
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Rohstoffpreise zum Jahresende stabil

SMS integriert Technologien von Metso

Joint Venture für Altreifen-Recycling

IW-Umfrage zeigt differenzierte Branchenlage

Aus TKM wird Augustin Entsorgung Kassel

Wechsel in der Geschäftsführung bei Zoeller

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link