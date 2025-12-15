Anzeige

SKZ startet Forschungsprojekt CloseT für Recycling von Alttextilien

Mit dem Forschungsvorhaben CloseT entwickelt das Das Kunststoff-Zentrum SKZ gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM ein Verfahren für das Recycling gemischter Alttextilfasern. Ziel ist die Entwicklung eines industriell umsetzbaren, kontinuierlichen chemischen Recyclingverfahrens mittels Solvolyse.
Probenentnahmen von Reaktionsprodukten aus dem kontinuierlichen chemischen Recyclingprozess. Copyright: Luca Hoffmannbeck, SKZ
Alttextilien werden bislang überwiegend thermisch verwertet, was wertvolle Polymerressourcen unwiederbringlich vernichtet und die Chance auf eine nachhaltige Wiederverwendung verhindert. Das Projekt CloseT setzt auf chemisches Recycling mittels Solvolyse. Hierbei sollen gemischte Alttextilfasern in einem kontinuierlichen Prozess unter Einsatz eines Doppelschneckenextruders chemisch recycelt werden. Die im Recyclingprozess gewonnenen Reaktionsprodukte sollen unmittelbar als Rohstoffe in der Kunststoffverarbeitung Anwendung finden.

Im Labor werden zunächst geeignete Syntheserouten entwickelt, die anschließend in den kontinuierlichen Prozess übertragen werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der effizienten Trennung von Mischfasern wie Baumwolle und PET. Aus den gewonnenen Cellulosefasern soll Celluloseacetat hergestellt werden, während die abgebauten PET-Fraktionen zu rPET repolymerisiert werden.

Das Forschungsprojekt „CloseT“ (Az. 9D867) wird vom 01.11.2025 bis zum 31.10.2029 durch die VolkswagenStiftung über die Förderinitiative “Zirkularität mit recycelten und biogenen Rohstoffen“ gefördert.

Quelle: SKZ
