Korn Recycling ist Gründungsmitglied im Entsorger Circle

Steigende Abfallmengen, komplexere Stoffströme, neue gesetzliche Rahmenbedingungen und ein hoher technologischer Innovationsdruck prägen die Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft. Gleichzeitig eröffnen Daten, Automatisierung und intelligente Kreislaufwirtschaftsmodelle große Chancen – für mehr Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit.

Der Entsorger Circle bringt Unternehmen zusammen, die diese Chancen gemeinsam nutzen wollen. Für Korn Recycling ist die Mitgliedschaft deshalb ein logischer Schritt.

Im Zentrum des gemeinsamen Dialogs stehen Fragen wie: