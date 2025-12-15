Anzeige

Korn Recycling ist Gründungsmitglied im Entsorger Circle

Mit dem Entsorger Circle entsteht ein neues Netzwerk von Unternehmen der Abfall- und Recyclingbranche, die Digitalisierung, künstliche Intelligenz (KI) und Innovation aktiv vorantreiben wollen. Korn Recycling gehört zu den Gründungsmitgliedern.
Steigende Abfallmengen, komplexere Stoffströme, neue gesetzliche Rahmenbedingungen und ein hoher technologischer Innovationsdruck prägen die Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft. Gleichzeitig eröffnen Daten, Automatisierung und intelligente Kreislaufwirtschaftsmodelle große Chancen – für mehr Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit.

Der Entsorger Circle bringt Unternehmen zusammen, die diese Chancen gemeinsam nutzen wollen. Für Korn Recycling ist die Mitgliedschaft deshalb ein logischer Schritt.

Im Zentrum des gemeinsamen Dialogs stehen Fragen wie:

  • Wie lassen sich digitale Prozesse effizienter gestalten?
  • Wo kann KI in der Praxis echten Nutzen bringen?
  • Wie können Materialkreisläufe regional noch besser geschlossen werden?
Quelle: Korn Recycling
