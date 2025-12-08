Anzeige

Recycling von künstlichen Nierenfiltern

Covestro und die Allmed Gruppe haben eine Partnerschaft angekündigt, um gemeinsam das Recycling gebrauchter künstlicher Nierenfilter zu erforschen.
Foto: bruno; pixabay.com
Die Partner wollen eine Machbarkeitsstudie durchführen. Darin wollen sie untersuchen, ob und wie Polycarbonat aus solchen medizinischen Anwendungen zurückgewonnen und in neuen Materialien mit recyceltem Anteil verwertet werden kann.

Die gemeinsame Arbeit zielt darauf ab, ein Kreislaufwirtschaftsmodell für medizinische Anwendungen zu entwickeln. Dabei soll sowohl die technische Machbarkeit als auch die wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen werden. Gleichzeitig soll die komplexe regulatorische Landschaft bei der Verwertung medizinischer Abfälle berücksichtigt werden. In Zusammenarbeit mit weiteren Partnern in Großbritannien bereiten Allmed und Covestro derzeit erste Recyclingversuche vor.

Quelle: Covestro
