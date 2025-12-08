Anzeige

bvse: Ein entscheidender Schritt in die Zukunft der Kreislaufwirtschaft

Am 5.12. wurde bei der Jahreskonferenz zur Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) in Berlin der politische Wille zur Kreislaufwirtschaft deutlich.
Bundesumweltminister Carsten Schneider betonte, dass die Bundesregierung die Kreislaufwirtschaft aktiv voranbringen möchte – ein Ziel, das auch im Namen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche unterstützt wird.

Das Aktionsprogramm NKWS befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung und soll Anfang Januar verabschiedet werden – ein erster wichtiger Schritt für die Kreislaufwirtschaft, so der bvse.

Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse, war bei der Konferenz vor Ort und nahm den positiven Eindruck mit, dass der politische Wille zur Kreislaufwirtschaft vorhanden ist. Doch die Politik muss nun auch konkrete, verlässliche und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen.

Ein Schlüsselpunkt für den bvse: Nachhaltige Beschaffung durch die öffentliche Hand. Gerade im Rahmen des Klima- und Infrastrukturpakets der Bundesregierung müssen Recyclingbaustoffe und Produkte aus Kunststoffrecyclaten zwingend Teil der Ausschreibungen werden. Nur konkrete Schritte können die Kreislaufwirtschaft in Deutschland weiter vorantreiben und nachhaltig gestalten.

Quelle: bvse
