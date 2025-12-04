Radlader 980 GC für 30-Tonnen-Klasse

Die Bedienoberfläche ist auf einen effizienten Maschineneinsatz ausgerichtet. Funktionen wie das Engine Idle Management System (EIMS) zur automatischen Motordrehzahlregulierung sollen den Kraftstoffverbrauch im Leerlauf senken.

Der Radlader wird von einem Cat C13-Motor angetrieben. Eine Leerlaufabschaltung, ein Lüfter mit variabler Drehzahl und Load-Sensing-Hydraulik tragen zu einem reduzierten Kraftstoffbedarf und geringeren Geräuschemissionen bei. Das automatische Planeten-Lastschaltgetriebe ist auf eine hohe Lebensdauer ausgelegt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 39,8 km/h. Die hydraulische Schwingungsdämpfung unterstützt das Fahrverhalten auf unebenem Untergrund. Ein optionales selbstsperrendes Differenzial steigert die Traktion bei schwierigen Bodenverhältnissen.

Für unterschiedliche Einsatzbereiche stehen mehrere Schaufeltypen zur Verfügung, darunter Universal-, Fels-, Kohle- und Leichtgutschaufeln. Die Performance-Serie umfasst Schaufeln mit rund 5,8 m³ Volumen. Form und Konstruktion sind auf Materialhaltevermögen und kurze Aushubzeiten ausgelegt. Die bewährte Z-Kinematik bietet hohe Ausbrechkräfte und unterstützt die Grabfunktionen. Die Load-Sensing-Hydraulik stellt Förderstrom und Druck bedarfsgerecht bereit. Optional ist der Einsatz des Cat-Fusion-Schnellwechslers möglich.

Der Zugang zur Kabine erfolgt über eine Leiter auf der linken Maschinenseite. Eine zusätzliche Leiter auf der rechten Seite erleichtert den Zugang zu Wartungspunkten. Eine kippbare Motorhaube mit schwenkbarem Kühler und Schaugläsern erleichtert tägliche Wartungsarbeiten. Schmiernippel sind zentral angeordnet, eine Zentralschmieranlage ist serienmäßig.

Die Kabine bietet durch größere Fensterflächen und eine verzerrungsfreie Frontscheibe gute Sichtverhältnisse. Rückspiegel und ein zusätzliches Sichtfeldspiegel-System reduzieren tote Winkel. Eine Rückfahrkamera ist serienmäßig, ein Frontschutzgitter optional verfügbar. Die Klimaanlage ist auf eine einstellbare Luftführung ausgelegt. Der luftgefederte Sitz verfügt über Heizung und hohe Rückenlehne. Hydraulisch vorgesteuerte Bedienelemente unterstützen den ergonomischen Maschinenbetrieb.