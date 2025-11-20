Adaptive Intelligenz für mehr Effizienz

Vecoplan legte schon mit dem Vecoplan Smart Center (VSC) als digitaler Steuerungsplattform den Grundstein, um Prozesse durch digitale Steuerungstechnik effizienter zu machen. Mit dem neuen Modul Vecoplan Intelligent Detect (VID) entwickelt das Unternehmen sein VSC nun weiter. Mittels intelligenter Schwingungssensorik wird das Risiko für Maschinenschäden aktiv um bis zu 60 Prozent reduziert.

Predictive Maintenance gilt derzeit als Lösungsansatz, auf den viele Industrieunternehmen hinarbeiten. Prognosen sollen helfen, Wartungsbedarfe vorherzusehen und Ausfälle zu verhindern. In hochvariablen Produktionsprozessen ist dieser Ansatz jedoch oft der falsche. Hier kommt es weniger auf langfristige Vorhersagen an, sondern auf direkte Reaktionen und flexible Anpassungen im laufenden Betrieb. Genau hier setzt Vecoplan mit seinem neuen Modul Vecoplan Intelligent Detect (VID) an. Das neue Modul wird in der digitalen Plattform Vecoplan Smart Center (VSC) nahtlos integriert, das Maschinen und Prozesse intelligent vernetzt.

Anders als bei klassischen Predictive-Maintenance-Lösungen, die versuchen, künftige Ausfälle vorherzusagen, verfolgt das VID einen adaptiven Ansatz. Es erkennt Abweichungen im laufenden Betrieb sofort und reagiert unmittelbar darauf. Kern des selbstlernenden Systems ist dabei eine hochfrequente Schwingungssensorik. Diese erfasst mittels Sensoren selbst kleinste Vibrationen im Zerkleinerungsprozess und liefert präzise Daten an die Auswerteeinheit. Diese gleicht die Signale mit den materialspezifischen Schwellenwerten ab und entscheidet, ob ein Eingriff notwendig ist, beispielsweise das Stoppen des Rotors und damit die sofortige Abschaltung der Maschine. Sollte ein Störstoff unbemerkt in das Maschineninnere gelangen, erleichtert das System die genaue Lokalisierung. Bediener erkennen schneller, wo und unter welchen Bedingungen Fremdkörper in den Zerkleinerungsprozess gelangt sind, und können so gezielte Gegenmaßnahmen ergreifen. So werden Schäden verhindert, bevor sie überhaupt entstehen können. Die genaue Intensität eines jeden Aufpralls wird dabei dokumentiert, um beispielsweise wiederkehrende Störungen zu analysieren.

Beim Einrichten einer neuen Materialcharge analysiert das VID für wenige Minuten die Schwingungswerte und legt automatisch einen individuellen Schwellenwert fest. So kann das System beispielsweise leichte Folien und harte Kunststoffe zuverlässig unterscheiden. Drehzahl oder Schieberverhalten der Maschine selbst werden ebenfalls berücksichtigt. Über die Funktion „Rezepte“ lassen sich mit nur einem Knopfdruck verschiedene Programme und Inputmaterialien einstellen und der gewünschte Output vorab definiert und sofort abgerufen werden. Selbst nach einem Rotorwechsel oder einer Änderung der Maschinengeometrie bleibt das System flexibel anpassbar. Die Wirkung dieser selbstlernenden Technik ist messbar: Erste Anwendungen zeigen, dass sich mit VID das Risiko für schwere Maschinenschäden drastisch reduzieren und damit auch hohe Reparaturkosten vermeiden lassen. Gleichzeitig konnten Maschinenverzögerungen um bis zu 70 Prozent gesenkt werden.

Den Rahmen für das neue VID Modul bildet das Vecoplan Smart Center, das bereits seit Jahren als Digitalisierungskonzept der Vecoplan für seine Maschinen und Anlagen etabliert ist. Alle relevanten Daten werden hier in einer einheitlichen Oberfläche zusammengeführt – von Drehzahlen und Leistungswerten über Schieberbewegungen bis hin zu Schwingungsprofilen und Störstoffmeldungen. Für Bediener und Servicetechniker bedeutet das ein Höchstmaß an Transparenz. Maschinenzustände lassen sich in Echtzeit nachvollziehen, Einstellungen können überwacht und bei Bedarf direkt angepasst werden – auch aus der Ferne.