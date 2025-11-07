Schrotthändler mit neuem Umschlagbagger 830 G

TSR Czech Republic ist seit 1991 als Schrotthändler tätig und beschäftigt über 400 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist auf die Verarbeitung und den Handel von Metallen spezialisiert und setzt dabei auf modernste Technologien und Maschinen.

Der Sennebogen 830 G wurde bei TSR im Scrap-Metal-Warehouse eingesetzt, das speziell auf die Verarbeitung von Metallen ausgelegt ist. Zu den Hauptaufgaben der Maschine zählen das Beschicken der Schrottschere und der Schrottpresse sowie das Beladen von LKWs und Waggons. Der gesamte Arbeitsprozess findet im Freien statt, was den Bagger vor die Herausforderung stellt, unter unterschiedlichsten Wetterbedingungen zu arbeiten.

Dank seiner robusten Bauweise und der Ausstattung mit einem Polyp-Greifer bewältigt der 830 G sowohl leichte als auch schwere Lasten problemlos. Die hohe Dynamik des Betriebs erfordert dabei häufige Positionswechsel und eine präzise Steuerung der Maschine. Mit dem Sennebogen 830 G hat TSR einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft gemacht und setzt auf moderne Technik, die den Arbeitsalltag spürbar erleichtert.

Ein Highlight des 830 G ist die weiterentwickelte Maxcab-Kabine, die noch ergonomischer und benutzerfreundlicher gestaltet ist. Der Fahrer genießt in der geräumigen Kabine optimale Sicht auf das Arbeitsfeld, was durch die großzügigen Glasflächen und die erhöhte Position möglich gemacht wird.

Die intuitive Steuerung, kombiniert mit einem ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz, minimiert die Ermüdung des Bedieners auch bei langen Arbeitstagen von 8 bis 12 Stunden. Zusätzlich tragen der komfortable Sitz, die Klimaautomatik und die übersichtlichen Bedienelemente zur Produktivität bei. „Einfache Steuerung, viel Platz und eine benutzerfreundliche Umgebung“ – so beschreibt der Fahrer Zdeněk Duchekseine Erfahrung mit der Maschine.

Eine der großen Neuerungen des 830 G ist das SENcon-Steuerungssystem, das über ein 10“ Touchdisplay gesteuert wird und eine präzise und einfache Bedienung ermöglicht. Die durchdachte Anordnung der Funktionen und das intuitive Interface reduzieren Einarbeitungszeiten und machen die Maschine auch für neue Fahrer schnell zugänglich.

Die Möglichkeit, den Kraftstoffverbrauch in Echtzeit zu überwachen, sorgt für zusätzliche Effizienz. Gerade in einem energieintensiven Betrieb wie dem Schrottplatzbetrieb ist dies ein wichtiger Vorteil. „Der niedrige Kraftstoffverbrauch und die gute Ersatzteilverfügbarkeit haben uns überzeugt – deshalb haben wir uns für den Kauf der Maschine entschieden“, betont Miloslav Schlossbauer, Geschäftsleitung von TSR Pilsen.

Neben Komfort und Effizienz überzeugte der 830 G auch durch seine Langlebigkeit und einfache Wartung. Im Vergleich zu früheren Modellen oder anderen Maschinen auf dem Markt punktet der Bagger mit einer durchdachten Konstruktion, die eine Betankung vom Boden aus ermöglicht und einen schnellen Zugang zu Wartungspunkten erlaubt. Auch der flächendeckende Service ist ein Pluspunkt, der von TSR besonders hervorgehoben wurden.