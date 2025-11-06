Lobbe baut Präsenz in Bayern aus

Durch die Übernahme der Schenker Industrie + Städtereinigungs-GmbH in Hohenkammer erwirbt Lobbe ein Unternehmen, das nahezu die gleichen Geschäftsfelder im Bereich Umweltservice bedient und somit eine ideale Ergänzung darstellt. Das 1978 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 60 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 15 Mio. €.

Das 95.000 Quadratmeter große Areal mit einer Vielzahl von Verwertungsanlagen liegt logistisch und strategisch optimal für weiteres Wachstum. Die Geschäftsführung der Firma Schenker übernehmen künftig Thomas Schenker sowie Lobbe-Geschäftsführer Christian Meret. Damit wird auf Stabilität, Kontinuität und Weiterentwicklung gesetzt. Auch Gustav Henrik Edelhoff, Lobbe-Gesellschafter der 4. Generation, wird in den kommenden Monaten regelmäßig vor Ort in Hohenkammer sein.