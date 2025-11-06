AUF bestätigt Thomas Lauritzen als Vorstandsvorsitzenden

Dem neuen Vorstand gehören außerdem Oliver Windeck (Windeck Metallbau), Jürgen Einck (Drees & Sommer), Christoph Wahl (HD Wahl), Jonas Reischmann (RAICO Bautechnik), Ralf Seufert (Hydro Building Systems) und Arnd Brinkmann (Gutmann Bausysteme) an. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Oliver Windeck und Jürgen Einck gewählt. „Die Wiederwahl ist für mich eine große Ehre und Verpflichtung zugleich“, sagte Thomas Lauritzen nach der Versammlung. „Die A|U|F steht für eine starke Gemeinschaft, die Verantwortung für Umwelt und Zukunft übernimmt. Gemeinsam mit dem neuen Vorstand und unseren Mitgliedern wollen wir das Bewusstsein für Recyclingaluminium weiter schärfen und die Kreislaufwirtschaft, die immer mehr zum Tagesgeschäft wird, aktiv vorantreiben.“

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Walter Lonsinger und Manfred Hebel sind nach langjährigem Engagement ausgeschieden.

Der neu gewählte A|U|F-Vorstand: (v.l.n.r.) Jürgen Einck, (Drees & Sommer), Thomas Lauritzen, (Vorstandsvorsitzender A|U|F), Ralf Seufert, (Hydro Building Systems), Jonas Reischmann, (RAICO Bautechnik), Arnd Brinkmann, (Gutmann Bausysteme). Es fehlen auf dem Foto: Oliver Windeck, (Windeck Metallbau) und Christoph Wahl, (HD Wahl). Copyright: A|U|F