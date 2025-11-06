Lindner stellt neue Recyclingtechnologie Flexloop vor

Das modulare Flexloop-System lässt sich in bestehende Lindner Wasch- und Recyclinganlagen integrieren. Damit können Recycler ihre vorhandene Infrastruktur nutzen, um Rezyklate mit höherer Reinheit und Qualität zu erzeugen und neue Absatzmärkte zu erschließen.

Die Zusammenarbeit zwischen Lindner und Procter & Gamble begann im Anschluss an die K 2022. Aus ersten Gesprächen entwickelte sich eine strategische Partnerschaft, in deren Rahmen Lindner die exklusiven Lizenzrechte an der von Procter & Gamble entwickelten Technologie erwarb. Ziel war die industrielle Skalierung eines effizienten und wirtschaftlichen Recyclingprozesses.

Im Flexloop-Verfahren folgt auf die mechanische Vorreinigung ein lösungsmittelbasierter Extraktionsschritt. Dabei werden nicht absichtlich eingebrachte Substanzen (NIAS) – etwa Pestizide, Phthalate, Dioxine oder organische Rückstände – ebenso entfernt wie Gerüche, Klebstoffe und Druckfarben. Der Prozess greift die Polymerstruktur nicht an, sodass das Material seine Eigenschaften behält.

Dadurch entstehen hochwertige Rezyklate, die den gesetzlichen Anforderungen sowie den Qualitätsstandards vieler Markenhersteller entsprechen. Das Verfahren erweitert das Anwendungsspektrum mechanisch recycelter Kunststoffe deutlich.