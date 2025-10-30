Anzeige

Lindner stellt Micromat IV mit neuem Antriebskonzept vor

Lindner hat auf der K 2025 die vierte Generation des Einwellen-Schredders Micromat vorgestellt. Die neue Serie setzt auf ein energieeffizientes Antriebssystem, ein modulares Rotorkonzept sowie wartungsfreundliche Konstruktionsdetails.
Herzstück der Micromat-Serie IV ist der Synchron-Reluktanzmotor der Energieeffizienzklasse IE6. Er überzeugt mit einem beeindruckenden Wirkungsgrad von > 97 % und kommt ganz ohne seltene Erden aus. Das neue patentierte Riemenkupplung und das automatische Riemenspannsystem (ATB) runden das neue Antriebskonzept ab. Bilder Copyright: Lindner Recyclingtech
Kernstück der Micromat IV ist ein Synchron-Reluktanzmotor der Energieeffizienzklasse IE6 mit einem Wirkungsgrad von über 97 Prozent. Im Vergleich zu Torque-Motoren kommt das System ohne seltene Erden aus und reduziert Energieverluste in Wicklung und Lagern. Dadurch arbeitet der Antrieb langlebig und ressourcenschonend.

Ein neu entwickeltes Kupplungssystem macht das Antriebskonzept vollständig wartungsfrei: Die Keilriemen werden automatisch nachgespannt, wodurch ein optimaler Wirkungsgrad dauerhaft erhalten bleibt. Im Fall von Störstoffen schützt ein hydraulisches Entlastungssystem die Antriebseinheit. Der Keilriemenwechsel kann vom Betreiber vor Ort durchgeführt werden; ein integriertes Riemeneinlaufsystem stellt die korrekte Spannung sicher.

Mit dem neuen Multicut-Rotor reagiert Lindner auf die Anforderungen wechselnder Materialströme in der Kunststoffaufbereitung. Das System ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Spitz- und Stufenmessern, ohne den gesamten Rotor austauschen zu müssen. Der Wechsel erfolgt verschraubt, ohne Schweißarbeiten, und kann innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden. Je nach Materialart stehen vier Messerkonfigurationen zur Verfügung. Das System erhöht die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Input-Materialien und reduziert Stillstandzeiten. Erste Praxistests zeigten deutliche Durchsatzsteigerungen bei Folienanwendungen.

Der Schnittspalt zwischen Rotor- und Gegenmessern kann nun von außen eingestellt werden – ohne Öffnen der Wartungsklappe oder Maschinenstillstand. Zusätzlich verfügt die Micromat IV über eine effektive Gegenmesserkühlung sowie ein überarbeitetes Steuerungskonzept mit intuitiver Menüführung.

Varianten und Einsatzbereiche

Die neue Micromat-Serie ist in vier Ausführungen mit unterschiedlichen Drehzahlen und Leistungsstufen erhältlich. Sie wurde für verschiedene Input-Materialien und Anwendungen in der Kunststoffaufbereitung entwickelt.

Quelle: Lindner Recyclingtech
