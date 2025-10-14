Bevölkerung wünscht sich konkrete Klimaschutzmaßnahmen

Die Zukunftsallianz, eine Initiative des Klimavolksbegehrens, und das Klimabündnis Österreich haben diesen Wünschen im Rahmen eines bewährten Workshop-Programms Gehör verschafft: Im vergangenen Jahr wurden in 25 Workshops unter dem Motto „Gemeinde macht Zukunft“ österreichweit rund 400 Bürger*innen motiviert, gemeinsam an zukunftsfitten Lösungen zu arbeiten und konkrete Maßnahmen für ihre Gemeinden zu entwickeln.

Im Mittelpunkt der Workshop-Reihe stand die „Klima:Escape Box“, ein spielerisches Tool, das Klimawandel, gesellschaftliche Veränderungen und Zukunftsfragen erlebbar macht. Die Teilnehmenden setzten sich in einem offenen Dialog, mit interaktiven Rätseln und in anschließenden Diskussionen mit Herausforderungen und Lösungsansätzen auseinander. Die Grundlage, insbesondere für die Diskussionen, bildete der 2024 vom Klimavolksbegehren entwickelte „Zukunftsplan“, der auf 60 Workshops in 50 Gemeinden sowie über 800 Online-Beiträgen beruht. Dafür wurden mehr als 900 Menschen aus ganz Österreich nach ihren Wünschen für die Zukunft befragt. Ziel der heuer durchgeführten Workshops war es, darauf aufbauend konkrete Ideen und Konzepte für den Alltag zu entwickeln und wichtige Handlungsfelder bewusst und greifbar zu machen. Von kleinen Gemeinden wie Steinbach am Attersee bis hin zu Städten wie Linz und Amstetten, von Schulen bis zu öffentlichen Veranstaltungen wie dem Klimatag in Villach: Überall entstanden wichtige Denkanstöße und kreative Umsetzungsvorschläge.

„Die meisten Menschen wissen: Nur engagierter Klimaschutz und wirksame Anpassung sichern Wohlstand, Sicherheit und Arbeitsplätze – und damit Zukunft und Lebensqualität für jede Familie“, fasst Norbert Rainer, Geschäftsführer des Klimabündnis Österreich, die Ergebnisse der Workshops mit Teilnehmer*innen aus allen sozialen Schichten zusammen.

Die Ergebnisse der Workshop-Reihe, die mit Unterstützung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz durchgeführt wurde, sind eindeutig: Die Mitte der Gesellschaft will bessere öffentliche Verkehrsangebote, sichere Rad- und Gehwege, autofreie Zonen und belebte, grüne Ortszentren. In allen 25 Gemeinden wurden Vorschläge direkt für die lokale Umsetzung zusammengetragen – von Fahrradabstellanlagen über Straßenfeste bis zu Initiativen für lokale Nahversorgung und Begegnungszonen. Besonders gefragt sind Maßnahmen, die nachhaltige Mobilität fördern und Ortszentren als lebendige Treffpunkte gestalten.

Die Workshops haben gezeigt, dass den Österreicher*innen Klimaschutzmaßnahmen in ihren Wohnorten ein großes Anliegen sind und sie ein konsequentes Handeln der Politik erwarten. Schließlich liegt der Nutzen auf der Hand: Alltagstaugliche Verkehrslösungen wie Rufbusse und Anrufsammeltaxis haben das Potenzial, das Haushaltsbudget zu entlasten, weil das Zweitauto eingespart werden kann. Und lebendige Ortskerne schaffen nicht nur mehr Miteinander im Ort, sondern sorgen auch für Zeitersparnis durch kürzere Wege.

„Was die Menschen vor Ort bewegt, ist klar: Sie wollen attraktive Alternativen zum Auto, lebendige Ortskerne und mehr gemeinschaftliches Leben. Ganz einfach, weil das den Alltag erleichtert – auch finanziell – und das Miteinander fördert. In den Workshops haben wir bewährte Lösungen auf den eigenen Ort umgemünzt. Jetzt braucht es nicht nur persönliches Engagement, sondern insbesondere Gemeinden, die diese Ansätze umsetzen und politische Rahmenbedingungen, die das möglich machen“, appelliert Christian Kdolsky, Sprecher der Zukunftsallianz.

Aktuell fließen die erarbeiteten Ansätze in weiterführende Umsetzungsworkshops ein, in denen gemeinsam erörtert wird, wie konkrete Klimaschutzmaßnahmen in interessierten Gemeinden tatsächlich verwirklicht werden können. Basis dafür sind die gebündelten Resultate der Zukunftsallianz und des Klimabündnis Österreich. Diese wurden im Sinne eines praxisnahen Leitfadens mit Best-Practice-Beispielen, Fördermöglichkeiten und Handlungsempfehlungen aufbereitet – als Wegweiser für die rasche und erfolgreiche Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.