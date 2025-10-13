RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE 2025

Das geplante Sondervermögen der Bundesregierung für Infrastruktur zeigt noch nicht die erhoffte Wirkung, wenn auch das ifo-Institut München für den Tiefbau im Jahr 2026 ein Wachstum von rund 7% prognostiziert. Die Erwartung der Industrie ist daher groß. Obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Recycling- und Tiefbaubranche weiter von Ungewissheit geprägt sind, tat dies der Stimmung auf der RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE (RATL) am vergangenen Wochenende in der Messe Karlsruhe keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Demonstrationsmesse für Bau, Abbruch und Recycling blickt auf drei erfolgreiche Messetage mit einem in Summe nahezu konstanten Zulauf an Besuchenden auf der Messe in Karlsruhe. Während es im Hallenbereich schwerpunktmäßig um digitale Technik und Service-Themen ging, wurde das ertüchtigte Freigelände Peter-Gross-Bau Areal für die Präsentation und Demonstration von Maschinentechnik aus den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen genutzt.

Der Anteil der Fachbesuchenden konnte im Jahr 2025 erneut gesteigert werden und hat die 90%-Marke geknackt. So zeigten sich die Ausstellenden bezüglich der Qualität der Besucher der RATL besonders zufrieden. Es war spürbar, dass es nicht nur um die Entdeckung von Innovationen, sondern auch um die Vorbereitung von Investitionen und Kaufabschlüssen geht. Dies unterstreicht die wachsende Relevanz der Fachmesse, auf der schon erste Verkäufe getätigt und Vorführtermine vereinbart wurden. Im Rahmen der Besucherbefragung gab mehr als die Hälfte an, exklusiv nur die RATL und keine andere themenverwandte Messe zu besuchen. Neben dem Hauptmarkt Deutschland hat die Demonstrationsmesse erstmals Besuchende aus 34 Ländern angezogen und war Schlusspunkt einer internationalen Delegationsreise der UNIDO aus Afrika, Naher Osten und Indien.

Der Messebeirat der RATL nutzte die Branchenplattform, um am ersten Messetag ein Positionspapier mit Forderungen an die Politik vorzustellen. Das Papier enthält fünf Themengebiete, die für einen gemeinsamen Erfolg der Branchen Tiefbau, Abbruch und Recycling sowie Garten- und Landschaftsbau essenziell sind: die Entbürokratisierung mit besonderem Blick auf das Sondervermögen und die Vergabeverfahren, die Kreislaufwirtschaft mit dem Recycling und der Ersatzbaustoffverordnung, eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes sowie Schwertransporte. Die Verbandsspitzen von sieben Fachverbänden haben das Positionspapier auf der RATL unterzeichnet und unterstreichen damit die Forderung nach Rahmenbedingungen.

Die sechste Ausgabe der RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE in der Messe Karlsruhe findet vom 3. bis 5. Juni 2027 statt.