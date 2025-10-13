Anzeige

DynaShape steigert Produktivität um zehn Prozent

Mit DynaShape hat Pure Loop eine intelligente Automatisierungslösung für die ISEC evo Recyclingmaschine entwickelt, die die entsprechenden Einstellungen selbstständig vornimmt und den Recyclingprozess auch bei Materialwechseln stabil hält.
Manfred Dobersberger, Managing Director von Pure Loop, präsentiert auf der K Messe in Düsseldorf die intelligente Automatisierungslösung DynaShape für die ISEC evo Recyclingmaschine. Copyright: Pure Loop
Die neue DynaShape Technologie reagiert auf Materialformen und Schüttdichten eines Polymers automatisch und regelt die Maschine selbstständig auf das jeweilige Optimum. In umfangreichen Testläufen, bei denen unterschiedliche Produktionsperioden inklusive Materialwechseln simuliert wurden, verzeichnete Pure Loop eine Produktivitätssteigerung von bis zu zehn Prozent.

Die integrierte Schredder-Extruder-Kombination mit patentiertem Doppelschiebersystem und konischem Übergang zum Extruder verarbeitet unter anderem Klumpen, guillotinierte Folienrollen, Folienschnipsel, glasfaserverstärkte Kunststoffe oder Fasern zuverlässig zu hochwertigem Regranulat. Bisher waren für die optimale Einstellung der relevanten Maschinenparameter häufig erfahrene Techniker nötig. DynaShape übernimmt diese Aufgabe nun automatisch und sorgt so dafür, dass das Potenzial der Maschine in allen Anwendungen konsequent ausgeschöpft wird. Das reduziert den Personal- und Zeitaufwand deutlich.

Kern von DynaShape ist das Zusammenspiel zweier Komponenten. Der bewährte Doppelschieber passt seine Geschwindigkeit nun dynamisch an die Rotorbelastung an, während die hydraulisch verstellbaren Einzugsblenden automatisch – statt bisher manuell – justiert werden. So steigt nicht nur der Durchsatz, sondern auch die Qualität der Schmelze. Dank konstantem Schmelzedruck und optimalem Schneckenfüllgrad werden oxidative Abbauprozesse in der Schmelze konsequent vermieden. Zudem kann die Massetemperatur gezielt begrenzt werden, indem ein Maximalwert je Polymer festgelegt wird. DynaShap reagiert auf Temperaturanstiege im Gegensatz zur manuellen Bedienung sofort, sodass der vorgegebene Grenzwert nicht überschritten wird.

Quelle: Pure Loop
