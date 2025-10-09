Anzeige

Prallbrecher für mobile Bauschuttaufbereitung

Eggersmann will den neuen ROKTEC IC 1000 auf der Recycling AKTIV & Tiefbau LIVE Messe in Karlsruhe vorstellen.
Prallbrecher für mobile Bauschuttaufbereitung
Mit dem neuen ROKTEC IC 1000 Prallbrecher bietet Eggersmann nun auch erstmals eine Lösung zur mobilen Aufbereitung von Bauschutt zu Ersatzbaustoff. Copyright: Eggersmann
Anzeige

Die umfangreiche Serienausstattung des mobilen Prallbrechers sei gezielt auf die Behandlung von mineralischen Bauabfällen ausgerichtet. So verfüge er über einen Überbandmagneten zur Ausschleusung von FE-Metallen. Dies schließt gerade auch die Bewehrungen aus gebrochenem Stahlbeton ein, welche bis zu einem Durchmesser von 17 mm problemlos in der Prallkammer gebrochen werden. Zur genauen Definition des Endproduktes lassen sich sowohl der Abstand als auch der Winkel der Prallschwingen hin zum Brechrotor jederzeit anpassen. Möglich sind so Korngrößen von 0 bis 80 mm. Um eine konstante Qualität zu gewährleisten, wird die Materialgröße nach dem Brechvorgang außerdem durch ein integriertes Siebsystem genau definiert und von Überkorn befreit. Dieses Überkorn wird anschließend über ein Rückführband in den Aufgabetrichter zurückgeleitet, sodass ein geschlossener Brechkreislauf entsteht. Alternativ kann das Rückführband auch ausgeklappt und als Haldenband zur Erzeugung einer weiteren Fraktion genutzt werden.

Feinere Materialien – wie Sand, Kies oder Erde – werden bereits vor der Brechkammer abgesiebt und über ein Vorsiebabzugsband ausgegeben. Zur Sicherung der Brechkammer verfügt der ROKTEC IC 1000 außerdem über eine einstellbare Schutzklappe, die übergroßes Material von der Kammer fernhält.

Quelle: Eggersmann
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Renova setzt für Müllwagen auf Allison Transmission

„Kreislaufwirtschaft muss das neue Normal werden“

Untha stellt Stromaggregat für Zerkleinerer vor

Lindner launcht neue mobile Produktlinie

Stadler baut LVP-Sortieranlage für PreZero in Österreich

Wasserstoffrückgewinnung reduziert Emissionen in den Emiraten

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link