MVV startet Bau der dritten thermischen Abfallbehandlungsanlage in Großbritannien

In Kürze beginnen in Wisbech in der Grafschaft Cambridgeshire im Süd-Osten Englands die Bauarbeiten am vierten britischen Anlagenstandort nach Plymouth (thermischen Abfallbehandlung), Ridham Dock (Biomasseheizkraftwerk) und Dundee (thermischen Abfallbehandlung).
MVV-Medworth-Projekt Bild Rendering Copyright: Kanadevia_Inova
Das Projekt mit dem Namen Medworth ist mit einer Investitionssumme von rund einer halben Milliarde Euro die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte. Die Anlage ist aufgrund ihrer hohen Erzeugungskapazität als bedeutsames Infrastrukturprojekt eingestuft und durchlief ein nationales Genehmigungsverfahren. Sie wird von der MVV Environment Medworth Ltd. realisiert und betrieben, einer Projektgesellschaft, die zur britischen MVV-Tochter MVV Environment gehört. Den Anlagenbau übernimmt das Schweizer Unternehmen Kanadevia Inova.

Quelle: MVV
