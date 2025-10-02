Rohstoffpreise steigen

Stahlpreise

Während die weltweite Rohstahlproduktion in den ersten sieben Monaten noch um 1,9 % zurückging, lag sie im August bereits um 0,3 % über Vorjahr. Getrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch die weiterhin starke Ausweitung der Produktion in Indien (+13,2 % im August) sowie durch eine spürbare Abschwächung des Rückgangs in China. Während die chinesische Produktion im Juli noch um 4,0 % unter Vorjahr lag, betrug das Minus im August nur noch 0,7 %. In den USA legte die Rohstahlproduktion um 3,2 % zu, nachdem bereits in den beiden Vormonaten Zuwächse von über 4 % verzeichnet worden waren. In Deutschland hingegen blieb die Produktion im August 10,5 % unter Vorjahresniveau. Die Schrottpreise gaben im September weiter deutlich nach: Stahlaltschrott um 5 % und Stahlneuschrott um 4 %, womit jeweils der niedrigste Stand seit Dezember 2020 erreicht wurde. Bis Jahresende erwartet die IKB bei den Stahlpreisen eine Seitwärtsbewegung.

Aluminiumpreise

Bis Ende August 2025 lag die Produktion von Primäraluminium mit 49 Millionen Tonnen um 1,3 % über dem Vorjahresniveau. Dafür sorgte vornehmlich der für knapp 60 % der Weltproduktion verantwortliche größte Primäraluminiumproduzent China mit einem Outputzuwachs von 2,3 %. Rückgänge in Nordamerika, Ozeanien und der Golfregion konnten durch Produktionssteigerungen in Europa, Afrika und dem übrigen Asien kompensiert werden. Der Lageraufbau der Aluminiumbestände an der LME setzte sich im September fort, während an der SHFE ein leichter Lagerabbau verzeichnet wurde. Der Preis für Primäraluminium stieg im Durchschnitt um 2,2 % an, während derjenige für Aluminium Alloy konstant blieb. Tendenz: Bis Ende 2025 sieht die IKB die Preise in einem Band von +300 US$ um die Marke von 2.700 US-$/t bei Primäraluminium; den für Aluminium Alloy um ca. 200 US-$/t darunter.

Kupferpreise

Die globale Kupferminenproduktion zog bis Ende Juli aufgrund von neuen Minenprojekten und Kapazitätsausweitungen um 3,3 % an. In Chile stieg die Produktion um 2,3 % und in Peru um 3,3 %. Die Raffinadeproduktion fiel mit 3,9 % höher aus und resultierte aus einem Produktionsanstieg um 7,5 % und 9,5 % in China und der DRK. Der Anstieg des Kupferverbrauchs lag mit 5,9 % höher und ist größtenteils auf einen um 8,9 % gestiegenen Kupferverbrauch in China zurückzuführen. An den Börsen bewegten sich die Bestände uneinheitlich: im Vergleich zum Vormonat sanken die LME Bestände um 9 % und diejenigen an der SHFE stiegen um gut 19 % an. Der Kupferpreis steigerte sich im September und lag im Durchschnitt über 10.000 US-$-t. Tendenz: Für den Kupferpreis erwartet die IKB bis Ende Q4 2025 eine Bewegung. von +700 US-$/t um die Marke von 10.000 US-$/t.