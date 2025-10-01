ARA und Müller rücken kreislauffähige Verpackungen in den Fokus

Ziel ist es, während des Einkaufs über kreislauforientierten Konsum zu informieren und das Bewusstsein für die wertvollen Rohstoffe in Verpackungen zu fördern.

„Letztes Jahr starteten die Kreislauf-Helden als Pilotprojekt mit drei Produkten in einer Müller-Filiale in Wien. Die starke Message und das Hervorheben am Point-of-Sale führte zu einem Absatzplus von bis zu 120 %. Dieser große Zuspruch unterstreicht die Bedeutung von nachhaltigeren Verpackungen in der Kaufentscheidung“, erklärt ARA Vorstandssprecher Harald Hauke. Während der Pilotphase im August 2024 begleitete das GfK-Institut die Kreislauf-Helden im Rahmen einer Umfrage und holte direkt vor Ort Kund*innen-Feedback zu kreislauffähigen Verpackungen und Kreislaufwirtschaft ein. Für jede zweite befragte Person spielen Nachhaltigkeitsaspekte in der Verpackung eine Rolle bei der Kaufentscheidung. Zwei Drittel würden auch künftig bewusst zu den Produkten der Kreislauf-Helden greifen. Die Ergebnisse der Umfrage, darunter auch der Wunsch nach mehr Sichtbarkeit der Kreislauf-Helden, sind direkt in die diesjährige Umsetzung eingeflossen.

Hauke ergänzt: „Heuer ist unsere Initiative in über 100 Filialen und mit einem deutlich erweiterten Produkt- und Verpackungsportfolio vertreten. Wir freuen uns sehr über die starke Zusammenarbeit mit Müller und möchten auch andere motivieren, mit uns Kreislauf-Helden aus ihrem Sortiment zu präsentieren. Indem wir positive Beispiele vor den Vorhang holen, fördern wir das Bewusstsein in der Bevölkerung und regen Konsument*innen und Produzent*innen zum Umdenken an.“