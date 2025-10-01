Anzeige

ARA und Müller rücken kreislauffähige Verpackungen in den Fokus

Von 29. September bis 31. Oktober schicken ARA und der Handelskonzern Müller die „Kreislauf-Helden“ in die nächste Runde. Mehr als 30 Produkte von 13 Marken werden in 104 Müller-Filialen in Österreich aufgrund ihrer kreislauffitten Verpackungen direkt am Point-of-Sale hervorgehoben.
ARA und Müller rücken kreislauffähige Verpackungen in den Fokus
ARA und Müller rücken kreislauffähige Verpackungen in 104 österreichischen Müller-Filialen in den Fokus. Copyright: Daniel Willinger
Anzeige

Ziel ist es, während des Einkaufs über kreislauforientierten Konsum zu informieren und das Bewusstsein für die wertvollen Rohstoffe in Verpackungen zu fördern.

„Letztes Jahr starteten die Kreislauf-Helden als Pilotprojekt mit drei Produkten in einer Müller-Filiale in Wien. Die starke Message und das Hervorheben am Point-of-Sale führte zu einem Absatzplus von bis zu 120 %. Dieser große Zuspruch unterstreicht die Bedeutung von nachhaltigeren Verpackungen in der Kaufentscheidung“, erklärt ARA Vorstandssprecher Harald Hauke. Während der Pilotphase im August 2024 begleitete das GfK-Institut die Kreislauf-Helden im Rahmen einer Umfrage und holte direkt vor Ort Kund*innen-Feedback zu kreislauffähigen Verpackungen und Kreislaufwirtschaft ein. Für jede zweite befragte Person spielen Nachhaltigkeitsaspekte in der Verpackung eine Rolle bei der Kaufentscheidung. Zwei Drittel würden auch künftig bewusst zu den Produkten der Kreislauf-Helden greifen. Die Ergebnisse der Umfrage, darunter auch der Wunsch nach mehr Sichtbarkeit der Kreislauf-Helden, sind direkt in die diesjährige Umsetzung eingeflossen.

Hauke ergänzt: „Heuer ist unsere Initiative in über 100 Filialen und mit einem deutlich erweiterten Produkt- und Verpackungsportfolio vertreten. Wir freuen uns sehr über die starke Zusammenarbeit mit Müller und möchten auch andere motivieren, mit uns Kreislauf-Helden aus ihrem Sortiment zu präsentieren. Indem wir positive Beispiele vor den Vorhang holen, fördern wir das Bewusstsein in der Bevölkerung und regen Konsument*innen und Produzent*innen zum Umdenken an.“

Quelle: ARA
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Future Resources 2025 bringt Verpackungsprofis zusammen

Initiative „Mülltrennung wirkt“ zieht positive Jahresbilanz 2024

Umweltbundesamt kritisiert fehlende Nachhaltigkeit im Versandhandel

Online-Plattform für umfassende Verpackungsregularien vor dem Start

ZSVR veröffentlicht Mindeststandard 2025

Nachschärfung beim Kommissionsentwurf zur Einwegkunststoffrichtlinie gefordert

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link