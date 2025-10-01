Hennemann Umweltservice Elektronik erhält Ehrenurkunde

Anlässlich dieses Jubiläums überreichte Jörg Lacher, Geschäftsführer der bvse-Entsorgergemeinschaft, die Ehrenurkunde an das Unternehmen. „Wir möchten Ihre Leistung würdigen, seit 10 Jahren ständig und erfolgreich an der innerbetrieblichen Qualität gearbeitet zu haben“, betonte Lacher bei der Übergabe.

Gegründet im Jahr 2015, ist Hennemann Umweltservice heute ein moderner Spezialist für die Behandlung und Verwertung von Elektro- und Elektronikgeräten. Am Hauptsitz in Espelkamp – ergänzt durch einen weiteren Standort und einem Vertriebsbüro in Dortmund – werden mit modernsten Schredderanlagen und nachgeschalteter Separationstechnik wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen und nachhaltig in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt. Ein leistungsstarker Container- und Muldenbetrieb sowie die Abfallstückgutlogistik komplettieren das breite Dienstleistungsportfolio.

Mit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Unternehmen Teil der Drekopf-Gruppe, einem großen, inhabergeführten Entsorgungsunternehmen. Allein in Espelkamp stehen 61.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Bis 2026 ist eine Betriebserweiterung geplant – dann sollen rund drei Viertel des Geländes als bebaute Produktionsfläche genutzt werden können.

„Wir legen Wert auf eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus Industrie, Handel, Gewerbe und Kommunen. Deshalb spielt auch der Qualitätsaspekt eine Schlüsselrolle in unserer Unternehmensphilosophie“, erklärt Niederlassungsleiter Matthias Brinkmann.

Für die Zukunft zeigt er sich zuversichtlich: „Entscheidend ist, dass wir flexibel und zuverlässig arbeiten. Unsere Kunden wissen, dass auf uns Verlass ist.“ So steht die Hennemann Umweltservice Elektronik GmbH auch nach zehn Jahren als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb für Qualitätsbewusstsein, Innovationskraft und gelebte Nachhaltigkeit.