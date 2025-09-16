Anzeige

RCS beteiligt sich an kroatischem Recyclingunternehmen

Die RCS-Gruppe aus Werne übernimmt zum Herbst 2025 Anteile am kroatischen Recyclingunternehmen Rekis, rückwirkend zum Jahresbeginn.
Copyright: Rekis
Das Unternehmen Rekis mit Sitz in Donja Dubrava (Kroatien) ist ein Zusammenschluss des österreichischen Getränkeherstellers Steinrieser und der österreichisch-kroatischen Handelsgesellschaft für Getränkeproduktion KIS Pica. Rekis betreibt eine moderne Anlage zur Aufbereitung von gebrauchten PET-Getränkeflaschen. Zum Einsatz kommen leistungsstarke Sortiersysteme von Sesotec, Wasch- und Trocknungstechnik von Lindner Washtech sowie ein hauseigenes Qualitätslabor.

Der Produktionsprozess umfasst Sortierung, Zerkleinerung und Heißwäsche der Flaschen, die Herstellung von farb- und sortenreinen PET-Flakes, sowie die anschließende Granulierung im Vacunite-System. Mit dieser Technologie produziert Rekis jährlich rund 15.000 Tonnen rPET-Granulat, das vor allem in der Preform- und Flaschenindustrie eingesetzt wird.

Rekis ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert und betreibt ein eigenes Labor zur laufenden Qualitätskontrolle. Jede Produktionscharge wird auf zentrale Parameter wie Feuchtigkeit, Reinheit, IV-Wert und Migration flüchtiger Substanzen überprüft. So wird sichergestellt, dass das Material höchsten internationalen Standards genügt.

Quelle: RCS
