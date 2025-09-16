Farbsortierung für hochreine Metallrückgewinnung

Finder Color soll sich besonders für die Rückgewinnung wertvoller Materialien wie Kupfer und Messing aus gemischten Schwermetallen, die Reinigung von Edelstahlfraktionen (einschließlich solcher aus Altfahrzeugen) sowie die hochreine Sortierung von Leiterplatten (PCBs) aus gemischtem E-Schrott eignen. Das System verarbeitet laut Hersteller Korngrößen von 6 bis 120 mm und erreicht Durchsätze von bis zu 20 Tonnen pro Stunde, je nach Material.

Die Finder-Color-Lösung kombiniert laut Hersteller bestehende Hardware und Software mit fortschrittlichen KI-Algorithmen, um sich an veränderte Materialströme und Marktanforderungen anzupassen. Kern ist eine hochpräzise RGB-Kamera in Kombination mit KI-gestützter Objektsingulation, die eine exakte, objektbasierte Sortierung bis auf wenige Millimeter ermöglicht – selbst bei überlappenden, angrenzenden oder farblich schwer unterscheidbaren Objekten. Das Ein-Kamera-System sortiert Materialien nach Farbe, Größe und Form und bietet den Operatoren volle Kontrolle und höchste Genauigkeit.

Für eine noch höhere Reinheit kann optional ein elektromagnetischer (EM)-Sensor ergänzt werden. Dieser ist besonders nützlich, um Materialien mit ähnlichen Farben zu unterscheiden. Der hochempfindliche EM-Sensor verbessert die Metallrückgewinnung aus Mischströmen im Batch-Modus, unterstützt die PCB-Klassifizierung im E-Schrott oder ergänzt den RGB-Sensor um eine zusätzliche Reinigungsebene gegen Kunststoffverunreinigungen. Das System lässt sich sowohl für Batch- als auch für kontinuierliche Sortierprozesse einfach konfigurieren und ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Fraktionen – etwa von Kupfer an einem Tag zu Messing am nächsten.

Das kompakte, einfach zu integrierende Design von Finder Color erleichtert die Einbindung in bestehende Sortierlinien. Die Wartungsplattform und der leicht zugängliche Ventilblock sorgen für eine simple und effiziente Instandhaltung. Über die optionale Cloud-Plattform Tomra Insight kann die Maschine zudem für optimierte, datenbasierte Sortierung vernetzt werden.

Finder Color soll in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden können: als eigenständige Maschine, nach der magnetischen Separation, oder zur Rückgewinnung von Wertstoffen aus Schwermetallen, die mithilfe von XRT-Technologie wie Tomras X-Tract entfernt wurden.

Es ist zudem die ideale letzte Sortierstufe, um Leiterplatten (PCBs) im E-Schrott zu extrahieren, und kann verwendet werden, um Edelstahl und Kabel aus Materialien zu sortieren, die mit der Tomra Finder-Einheit zurückgewonnen wurden.

Diese Integrationsmöglichkeiten optimieren den gesamten Sortierprozess, helfen Kunden, die Leistung zu verfeinern, die betriebliche Komplexität zu reduzieren und einen höheren Geschäftswert zu erzielen.