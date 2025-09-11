Kühl Entsorgung & Recycling seit 25 Jahren Entsorgungsfachbetrieb

Seither hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt, ist heute ein moderner Dienstleister rund um Entsorgung und Recycling – und darf sich seit einem Vierteljahrhundert auch ganz offiziell „Entsorgungsfachbetrieb“ nennen.

Dieses Jubiläum nahm Jörg Lacher, Geschäftsführer der bvse-Entsorgergemeinschaft e.V., zum Anlass, die Ehrenurkunde der Gemeinschaft an Geschäftsführerin Sylvia Bauknecht zu überreichen. „Jahr für Jahr kontrollieren wir die Arbeitsabläufe und die Betriebsstätten. Wir stellen seit jetzt 25 Jahren fest, dass der Qualitätsgedanke bei Firmenleitung und Mitarbeitern gelebt und engagiert im Alltagsgeschäft umgesetzt wird. Dabei gilt, dass die Anstrengungen im Bereich der Qualität nicht nachlassen dürfen, sondern immer aufs Neue unternommen werden müssen“, betonte Lacher bei der Übergabe der Ehrenurkunde.

Rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen heute dafür, dass Abfälle zuverlässig und nach höchsten Standards gesammelt, behandelt und verwertet werden. Mit einem Fuhrpark von etwa 40 Lkw ist das Unternehmen täglich für kommunale Auftraggeber, duale Systeme sowie Gewerbe- und Privatkunden im Einsatz – vor allem im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und in Dresden.

Zu den Schwerpunkten zählen der Umschlag und die Vermarktung von Wertstoffen, wie Papier, Pappe, Kartonagen und Kunststoffen. Außerdem betreibt das Unternehmen eine Erstbehandlungsanlage nach ElektroG: Hier werden Elektro- und Elektronikaltgeräte der Sammelgruppen 4 und 5 fachgerecht zerlegt und aufgearbeitet – ein wertvoller Beitrag für Ressourcenschonung und Umweltschutz.

Für Geschäftsführerin Sylvia Bauknecht steht dabei ein Prinzip im Mittelpunkt: „Die Zufriedenheit unserer Kunden ist das oberste Gebot. Darum steht für uns Qualität an erster Stelle, und wir legen großen Wert auf die Fachkenntnisse und den Leistungswillen unseres Personals.“

Mit diesem Anspruch verbindet die Kühl Entsorgung & Recycling GmbH & Co. KG seit über 25 Jahren Wirtschaftskraft mit Nachhaltigkeit – und beweist, dass regionale Verankerung und gelebter Umweltschutz Hand in Hand gehen können.