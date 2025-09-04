Cronimet Alfa testet Sennebogen-Akkumaschine

Was Zoran sofort aufgefallen ist: wie ruhig der Bagger läuft. Gerade in der Halle, wo Lärm eine erhebliche Belastung darstellt, war das eine echte Erleichterung. „Es ist angenehm ruhig. Man muss keine Pausen einlegen, um dem Lärm zu entkommen“, sagt er. Und auch an enge Platzverhältnisse wurde gedacht – dank der integrierten Arbeitsbereichsbegrenzung stößt der Ausleger nicht ans Hallendach. Das gibt mehr Luft zum Arbeiten und ein gutes Gefühl beim Fahren.

Der getestete Sennebogen 824 G Electro Battery war mit einem einzigen Lithium-Ionen-Akkupack ausgestattet – und zeigte dabei beeindruckende Ausdauer. Je nach Fahrweise und eingesetzter Motordrehzahl betrug die Laufzeit zwischen 1,5 und 3,5 Stunden. „Für nur einen Akku ist das richtig stark“, so Zoran. Die Maschine lässt sich bei Bedarf auch mit zwei, drei oder vier Akkus ausrüsten, was die Einsatzzeit weiter erhöht und maximale Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen bietet.

Der 90 kW starke Elektromotor bringt dabei volle Leistung auf den Einsatzplatz. „Die Akkumaschine fährt sich genauso wie eine mit Diesel betriebene“, meint Zoran. „Man merkt keinen Unterschied bei der Kraft – nur, dass alles viel angenehmer und leiser läuft.“

Ein zentrales Highlight ist der Dual-Power-Mode: Die Maschine kann nicht nur im Akkubetrieb arbeiten, sondern gleichzeitig über das Stromnetz mit Energie versorgt werden. Während des Betriebs kann die Maschine über einen 63 A CEE Stecker angeschlossen und der Akku nachgeladen werden, was den Arbeitsfluss spürbar verbessert. Zoran: „Das Laden während des Betriebs ist wirklich praktisch. Man kann einfach weitermachen, ohne Zeit zu verlieren.“ Die Bedienung ist denkbar einfach: Stecker rein und es geht direkt weiter. Je nach Ausstattung sind bis zu drei Onboard-Charger mit je 22 kW Ladeleistung möglich, was insgesamt 66 kW pro Stunde entspricht. Das ermöglicht kurze Ladezeiten und einen nahezu unterbrechungsfreien Einsatz.

Auch beim Komfort zeigt sich der Bagger durchdacht und fahrerfreundlich. Der Sennebogen 824 G Electro Battery ist mit einer modernen SENcon-Steuerung ausgestattet, die eine präzise Anpassung der Klimaanlage, der Geschwindigkeit und der Joystickeinstellungen ermöglicht. „Die Steuerung ist sehr benutzerfreundlich und macht das Arbeiten angenehm“, so Zoran. Zudem sorgt der komfortable Sitz in Verbindung mit einer vibrationsarmen Kabine für einen angenehmen Arbeitsalltag, auch bei längeren Einsätzen.

Durch die Elektrotechnologie werden nicht nur Emissionen und Geräusche reduziert, sondern auch die Betriebskosten spürbar gesenkt. Der geringe Verbrauch des Elektromotors und der effiziente Peakshaving-Einsatz tragen zu einer deutlichen Kostenersparnis bei. „Das Tanken entfällt komplett. Das ist ein echter Vorteil, besonders in einer Halle“, meint Zoran. Der geringe Wartungsaufwand und die einfache Ladeinfrastruktur des Akkubaggers tragen zusätzlich zur Wirtschaftlichkeit bei.

Der Sennbogen 824 G Electro Battery hat sich im Einsatz bei Cronimet Alfa GmbH als leistungsstark und effizient erwiesen. Die Kombination aus starker Leistung, langer Akkulaufzeit, einfacher Handhabung und geringem Lärm macht ihn zu einer praktikablen Lösung für Recyclingbetriebe, die auf Nachhaltigkeit setzen.