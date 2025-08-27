Anzeige

Steinert präsentiert „Metal Recycling Keynote“

Um Betreiber, Recycling-Fachleute und Entscheidungsträger weltweit mit praxisrelevantem Wissen zu unterstützen, startet Steinert die Metal Recycling Keynote. In dem 45-minütigen Onlineformat sollen Einblicke in die Anwendungsbereiche: ZORBA, Aluminium und Stahlschrott gegeben werden.
Copyright: Steinert
Um der weltweiten Bedeutung der Recyclingbranche gerecht zu werden, wird die Metal Recycling Keynote in drei regionalen Sessions ausgestrahlt:

  • Europa Session – Di, 23 Sep 2025 | 11:00 CEST
  • Amerika Session – Di, 23. Sep 2025 | 11:00 am PDT = 14:00 pm EDT
  • Asien/Pazifik Session – Mi, 24 Sep 2025 | 11:00 IST = 12:30 ICT = 15:30 AEST

Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Sessions sind englischsprachig und bieten denselben Inhalt. Nach der Anmeldung über die Eventseite erhalten die Teilnehmenden rechtzeitig vor der Ausstrahlung Updates sowie ihren persönlichen Zugangslink.

Zur Anmeldung

Metallrecycler stehen weltweit unter wachsendem Druck: höhere Trennschärfe, geringere Verunreinigungen, maximale Rückgewinnungsquoten. Die Metal Recycling Keynote geht mit drei Schwerpunktthemen direkt auf die Herausforderungen der Metallrecycler ein:

  1. Exzellenz in der ZORBA-Sortierung – Darstellung der gesamten Prozesskette für die Aufbereitung von NE-Gemischen (ZORBA). Gezeigt werden systematische Ansätze für höhere Reinheitsgrade und verbesserte Effizienz in der Weiterverarbeitung.
  2. Aluminium-Recycling im Fokus – Fortschrittliche Sortierlösungen mit Röntgentransmission (XRT) und Laserinduzierter Plasmaspektroskopie (LIBS) zur präzisen Legierungsbestimmung und Separation.
  3. Stahlsortierung mit Röntgenfluoreszenz (XRF) – Industrielle Trennung von Stahlqualitäten mithilfe des STEINERT KSS | XF L-Systems. Gezeigt werden reale Anwendungen und messbare Leistungsverbesserungen.
Quelle: Steinert
