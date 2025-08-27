Steinert präsentiert „Metal Recycling Keynote“

Um der weltweiten Bedeutung der Recyclingbranche gerecht zu werden, wird die Metal Recycling Keynote in drei regionalen Sessions ausgestrahlt:

Europa Session – Di, 23 Sep 2025 | 11:00 CEST

Amerika Session – Di, 23. Sep 2025 | 11:00 am PDT = 14:00 pm EDT

Asien/Pazifik Session – Mi, 24 Sep 2025 | 11:00 IST = 12:30 ICT = 15:30 AEST

Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Sessions sind englischsprachig und bieten denselben Inhalt. Nach der Anmeldung über die Eventseite erhalten die Teilnehmenden rechtzeitig vor der Ausstrahlung Updates sowie ihren persönlichen Zugangslink.

Metallrecycler stehen weltweit unter wachsendem Druck: höhere Trennschärfe, geringere Verunreinigungen, maximale Rückgewinnungsquoten. Die Metal Recycling Keynote geht mit drei Schwerpunktthemen direkt auf die Herausforderungen der Metallrecycler ein: