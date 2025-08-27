Relaunch für Softwarelösung Resphere

Gerade die neue Angebotsvariante „Resphere Lite“ soll es auch kleineren mittelständischen Unternehmen ermöglichen, durch die Implementierung der kostengünstigen Softwarelösung die oftmals noch manuell ausgeführten Prozesse zu verschlanken und zu digitalisieren.

Mit Resphere wurde eine Softwarelösung entwickelt, die das Recycling, das Abfallmanagement von produzierenden Unternehmen transparenter und komfortabler gestaltet. Der Kern des Produktes sind Dashboards, mit denen Unternehmen die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit Ihrer Entsorgung analysieren und nebenbei auch die Recyclingkennzahlen für Ihren ESG-Report aufbereiten können. Die Daten können auch mit KI-Unterstützung aus Entsorgungsbelegen in Resphere importiert werden. Die Abläufe und Prozesse rund um das Thema Reporting bündeln enorm viele Ressourcen und kosten viel Zeit und Energie.

Dank KI-Unterstützung werden die benötigten Daten mit minimalem Aufwand aus Entsorgungsdokumenten gewonnen. Die Software optimiert die gewerbliche Entsorgung, reduziert den administrativen Aufwand und gibt wichtige Kennzahlen für den CSRD-Report auf Knopfdruck aus. Dank dieser Erleichterung können Unternehmen ihre Ressourcen gezielt auf die Erreichung von Nachhaltigkeits- und Wirtschaftlichkeitszielen im Recycling konzentrieren.

Die Plug-and-Play-Software lässt sich einfach in bestehende Unternehmensstrukturen integrieren und ohne große Schulung einsetzen. Die Software kann für einen Monat probeweise mit Unternehmensdaten gefüllt und mit allen Funktionen getestet werden.