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KI-Voicebot für kommunale Abfallwirtschaft

Die SYNQONY Group stellt mit „Qonny“ einen KI-Voicebot für die kommunale Abfallwirtschaft vor. Die Anwendung ist auf die automatisierte Bearbeitung von Bürgeranfragen ausgerichtet und wird erstmals auf der IFAT 2026 in München präsentiert.
KI-Voicebot Abfallwirtschaft
Qonny, der KI - Voicebot von SYNQONY. Copyright: SYNQONY GmbH
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Automatisierte Bürgerkommunikation

Kommunale Entsorgungsbetriebe verzeichnen ein steigendes Anfrageaufkommen bei gleichzeitig begrenzten personellen Ressourcen. Der KI-Voicebot übernimmt die Bearbeitung standardisierter Anliegen und verarbeitet Anfragen in natürlicher Sprache ohne zeitliche Einschränkungen. Ziel ist die Entlastung bestehender Service-Hotlines sowie eine kontinuierliche Erreichbarkeit.

Integration in bestehende Systeme

Der KI-Voicebot deckt typische Themenfelder der Abfallwirtschaft ab, darunter Abfalltrennung, Abfuhrtermine, Wertstoffhöfe sowie Sperrmüllanmeldungen, Behälteränderungen und Reklamationen. Gesprächsinhalte werden strukturiert erfasst und über Schnittstellen direkt in Fachanwendungen wie wastewatcher oder vergleichbare Systeme übertragen. Dadurch wird die Weiterverarbeitung ohne zusätzliche manuelle Eingriffe ermöglicht.

Pilotbetrieb im Landkreis Leer

Die Anwendung befindet sich derzeit im Pilotbetrieb beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreis Leer. Im Fokus steht die effizientere Bearbeitung eingehender Anfragen sowie die Optimierung interner Abläufe in der Bürgerkommunikation.

Markteinführung auf der IFAT 2026

Die Markteinführung ist für den Zeitraum vom 4. bis 7. Mai 2026 auf der IFAT 2026 vorgesehen. Auf dem Messestand in Halle A6, Stand 307, wird die Anwendung im praktischen Einsatz demonstriert.

Quelle: SYNQONY
Tags: IFAT 2026
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