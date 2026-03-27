Logistik im Biomasse-Transport optimieren

Grundlage bildet die Studie „Biomassestrategie“ der Österreichische Energieagentur, die Biomasseflüsse in Österreich systematisch erfasst und mit Energieverbrauchsdaten verknüpft. Daraus ergibt sich ein Überblick über die Rolle der Bioökonomie entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Primärproduktion bis zur energetischen Nutzung.

Die aktuelle Fassung der Biomassestrategie befindet sich bis Anfang Mai 2026 in einem Begutachtungsverfahren. Ergänzende Informationen und Unterlagen sind über den Österreichischen Biomasse-Verband verfügbar.

Regionale Bereitstellung und Kostenstrukturen

Die Bereitstellung von Biomasse erfolgt überwiegend durch land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie spezialisierte Logistikunternehmen. Deren Kostenstrukturen bestimmen maßgeblich die wirtschaftliche Mobilisierung der Ressourcen. Im Fokus stehen dabei Fragen der Effizienz in Ernte, Sammlung und Transport sowie die Abstimmung zwischen Angebot und Nachfrage auf regionaler Ebene.

Die Beiträge in der Broschüre zeigen, dass die Verfügbarkeit regionaler Biomasse eng mit betrieblichen Rahmenbedingungen und logistischen Abläufen verknüpft ist. Dies betrifft sowohl die saisonale Bereitstellung als auch die kontinuierliche Versorgung von Anlagen.

Transportwege und Versorgungssicherheit

Der Biomasse-Transport erfolgt je nach Entfernung und Mengen über unterschiedliche Verkehrsträger. Während kleinere Anlagen in der Regel regional versorgt werden, benötigen größere Anlagen überregionale Logistikkonzepte. Der Zugang zum Endkunden und die Organisation stabiler Lieferketten beeinflussen die Versorgungssicherheit und die Marktstruktur.

Neben dem Straßentransport gewinnen Bahn- und Wasserwege an Bedeutung, insbesondere für größere Volumina. Pellets können aufgrund ihrer hohen Energiedichte auch international transportiert werden. Die Broschüre beleuchtet die Anforderungen an den Biomasse-Transport sowie die Schnittstellen zwischen Produktion, Logistik und Nutzung im nationalen und internationalen Kontext.

Die Broschüre „Biomasse: Aufbringung, Verarbeitung und Logistik“ herunterladen.