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KI-basierte Sortierung für Recyclinganlagen

Sesotec und WeSort.AI erweitern ihre strategische Zusammenarbeit im Bereich der KI-basierten Sortierung. Ziel der Kooperation ist die Weiterentwicklung von Technologien zur Verbesserung von Sicherheit und Effizienz in Recyclinganlagen. Im Fokus steht die Integration von Künstlicher Intelligenz in bestehende Sortier- und Inspektionssysteme.
KI-basierte Sortierung
Die Teams von Sesotec und WeSort.AI: (v.li.) Johannes Laier, Nathanael Laier (beide WeSort.AI-Gründer), Hans Eder (Sesotec Head of Development & Innovation), Andreas Hanus (Sesotec Head of Development AI), Daniel Hayn (WeSort.AI Head of Sales), Tobias Eder (Sesotec Head of Technology & Plastics), Jens Astfalk (Sesotec Head of Sales & Key Account Management Sorting Recycling). Copyrigh: Sesotec GmbH
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Batterieerkennung zur Brandprävention

Zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit ist die Lösung X.Sort von WeSort.AI. Die Technologie ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Lithium-Ionen-Batterien im Stoffstrom. Dadurch lassen sich Brandrisiken in Abfallbehandlungsanlagen reduzieren und Betriebsunterbrechungen vermeiden. Über das internationale Vertriebs- und Servicenetzwerk von Sesotec ist die Anwendung weltweit verfügbar.

Integration in bestehende Anlagenstrukturen

Die KI-basierte Sortierung wird in bestehende Anlagen integriert und ergänzt klassische sensorbasierte Systeme. Ziel ist eine stabilere Prozessführung sowie eine verbesserte Qualität der Stofftrennung. Die Kombination aus Maschinenbau, Sensorik und datenbasierter Analyse unterstützt eine kontinuierliche Optimierung der Sortierprozesse.

Erweiterung auf weitere Stoffströme

Neben der Batterieerkennung wird die Technologie auch für weitere Anwendungsbereiche entwickelt, darunter Elektroaltgeräte. Der Einsatz von Deep-Learning-Verfahren ermöglicht die Analyse komplexer Materialgemische und eine gezielte Separation einzelner Fraktionen.

Technologische Zusammenarbeit in der Kreislaufwirtschaft

Beide Unternehmen bleiben rechtlich eigenständig und bündeln ihre Kompetenzen in der Entwicklung KI-gestützter Lösungen für die Kreislaufwirtschaft. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Sortierprozesse sicherer zu gestalten und die Effizienz in der Aufbereitung von Sekundärrohstoffen zu erhöhen.

Quelle: Sesotec
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