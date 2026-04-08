KI-basierte Sortierung für Recyclinganlagen

Batterieerkennung zur Brandprävention

Zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit ist die Lösung X.Sort von WeSort.AI. Die Technologie ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Lithium-Ionen-Batterien im Stoffstrom. Dadurch lassen sich Brandrisiken in Abfallbehandlungsanlagen reduzieren und Betriebsunterbrechungen vermeiden. Über das internationale Vertriebs- und Servicenetzwerk von Sesotec ist die Anwendung weltweit verfügbar.

Integration in bestehende Anlagenstrukturen

Die KI-basierte Sortierung wird in bestehende Anlagen integriert und ergänzt klassische sensorbasierte Systeme. Ziel ist eine stabilere Prozessführung sowie eine verbesserte Qualität der Stofftrennung. Die Kombination aus Maschinenbau, Sensorik und datenbasierter Analyse unterstützt eine kontinuierliche Optimierung der Sortierprozesse.

Erweiterung auf weitere Stoffströme

Neben der Batterieerkennung wird die Technologie auch für weitere Anwendungsbereiche entwickelt, darunter Elektroaltgeräte. Der Einsatz von Deep-Learning-Verfahren ermöglicht die Analyse komplexer Materialgemische und eine gezielte Separation einzelner Fraktionen.

Technologische Zusammenarbeit in der Kreislaufwirtschaft

Beide Unternehmen bleiben rechtlich eigenständig und bündeln ihre Kompetenzen in der Entwicklung KI-gestützter Lösungen für die Kreislaufwirtschaft. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Sortierprozesse sicherer zu gestalten und die Effizienz in der Aufbereitung von Sekundärrohstoffen zu erhöhen.