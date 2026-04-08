Neue Wertstoffbehälter GMT Duron

Konstruktion und Materialeinsatz

Die GMT-Duron-Serie ist auf Anforderungen der Entsorgungslogistik ausgelegt. Der Behältertyp mit 240 Litern Volumen verfügt über eine angepasste Wandstärke sowie integrierte Stapelrippen, die die strukturelle Stabilität erhöhen. Das Glattwand-Design unterstützt eine gleichmäßige Lastverteilung beim Entleeren. Mehrfachanspritzpunkte sorgen für eine reduzierte Materialspannung während der Fertigung.

Die Konstruktion ermöglicht das Stapeln von bis zu 15 Behältern für Transport und Lagerung. Gleichzeitig bietet die Oberfläche Platz für Kennzeichnungen wie Prägungen oder Etiketten. In der Produktion können Rezyklate mit einem Anteil von bis zu 99 Prozent eingesetzt werden, was den Materialeinsatz im Sinne der GMT Duron Kreislaufwirtschaft reduziert.

Anwendung in der Entsorgungswirtschaft

Die Behälterserie adressiert unterschiedliche Einsatzbereiche in der Abfallwirtschaft. Sie ist auf mechanische Belastungen im Sammel- und Entleerungsprozess ausgelegt und unterstützt standardisierte Abläufe im kommunalen Betrieb. Die Kombination aus Materialeinsatz und konstruktiven Eigenschaften zielt auf eine längere Nutzungsdauer im täglichen Einsatz.

Einordnung in die Unternehmensstrategie

Die Entwicklung der GMT-Duron-Serie ist Teil der strategischen Ausrichtung von SSI SCHÄFER Plastics auf langlebige und recyclingfähige Produkte. Das Unternehmen verfolgt damit das Ziel, Lösungen für die Kreislaufwirtschaft bereitzustellen, die auf veränderte Anforderungen in der Entsorgungsbranche reagieren. Die kontinuierliche Anpassung von Materialien und Produktdesign steht im Zusammenhang mit regulatorischen und betrieblichen Entwicklungen im Bereich der Sekundärrohstoffe.