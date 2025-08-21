Britischer Offshore-Windpark mit recycelbaren Rotorblättern

So können zum Ende der Betriebsdauer der Rotorblätter die verwendeten Materialien leicht voneinander getrennt und in neuen Anwendungen wiederverwendet werden.

2023 haben RWE und Siemens Gamesa vereinbart, dass der Offshore-Windpark Sofia vor der Nordostküste Großbritanniens mit insgesamt 150 recycelbaren Rotorblättern ausgestattet wird. Dies entspricht 50 der 100 Windturbinen des Parks. 50 Prozent der recycelbaren Rotorblätter wurden bereits installiert. Siemens Gamesa setzt die Installation im weiteren Verlauf des Jahres fort.

Der Einsatz der recycelbaren Rotorblätter in diesem Umfang bei Sofia folgt der erfolgreichen, weltweit ersten Installation der recycelbaren Rotorblätter von Siemens Gamesa im Offshore-Windpark Kaskasi von RWE in Deutschland.

Die Installationsarbeiten für Sofia auf See schreiten gut voran und werden von Siemens Gamesa mithilfe des Spezialschiffs Wind Peak durchgeführt, das von der Firma Cadeler vom Hafen in Hull aus betrieben wird.

Der Offshore-Windpark Sofia entsteht 195 Kilometer vor der Nordostküste Großbritanniens auf der Doggerbank. Sofia ist eines der größten Offshore-Windprojekte, die RWE derzeit errichtet, und wird nach seiner Fertigstellung über eine Erzeugungskapazität von 1,4 Gigawatt verfügen. Sofia wird mit den neuesten Siemens Gamesa Turbinen des Typs SG 14-222 ausgestattet. Diese Turbinen haben 108 Meter lange Rotorblätter. Der Rotordurchmesser beträgt 222 Meter. Nach der Inbetriebnahme 2026 sollen die 100 Windkraftanlagen von Sofia ausreichend Strom erzeugen, um rechnerisch mehr als 1,2 Millionen britische Haushalte mit Strom zu versorgen.