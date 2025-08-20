Anzeige

Solids & Recycling-Technik Dortmund feiern Jubiläum

Am 18. und 19. März 2026 feiert die Solids Dortmund 2026 ihr 20-jähriges Jubiläum. Parallel dazu findet die 9. Ausgabe der Recycling-Technik Dortmund statt.
Am 18. und 19. März 2026 gehen die Fachmessen Solids & Recycling-Technik Dortmund in die nächste Runde. Copyright: Easyfairs
In vier Hallen präsentieren ausstellende Unternehmen neue und bewährte Technologien und Lösungen für die Schüttgut-, Prozess- und Recycling-Industrie. Besucher erwarten zahlreiche Highlights – darunter eine neue Special Area „Prozessautomatisierung“, den Polish Pavilion, einen erstmals vergebenen Start-Up-Award sowie den neuen Branchen-Podcast „BULK-TALK“.

Bereits über 300 Aussteller haben ihre Teilnahme bestätigt. Mit dabei sind langjährige Partner wie GKM Siebtechnik GmbH, EMDE Automation GmbH oder Bückmann GmbH, sowie neue Unternehmen aus dem In- und Ausland wie z.B. Fraunhofer IZFP, Grenzebach Maschinenbau GmbH, NT Service GmbH, SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, SMF GmbH oder STRABAG AG.

Eine bedeutende Neuerung in 2026 ist die Einführung der Special Area „Prozessautomatisierung“ in Halle 4. Hier präsentieren führende Unternehmen wie Human-Machine Interfaces (HMI), Manufacturing Execution Systems (MES), Sensorik oder Steuerungssysteme Prozesse effizienter, nachhaltiger und sicherer machen. Ebenfalls in Halle 4: der Polish Pavilion, der polnischen Unternehmen gebündelt Sichtbarkeit bietet und auch die internationale Vernetzung der Messe weiter stärkt.

Zum Jubiläum wird erstmals ein Start-up-Award verliehen. Ab dem 01. September 2025 können sich junge Unternehmen mit ihren Innovationen bewerben und einen kostenfreien Messestand auf der Start-Up-Area sowie zusätzliche Benefits gewinnen.

Mit dem Podcast BULK-TALK startet ein neuer Branchenkanal für Wissenstransfer und Dialog. Fachinterviews, Hintergrundgeschichten und Trends sorgen für eine ganzjährige Präsenz der Themen: von Predictive Maintenance über Kunststoff- und Baustoffrecycling bis zu KI in Produktionsprozessen. Auch übergreifende Aspekte wie Fachkräftemangel, Diversität und Netzwerkbildung werden beleuchtet. Der Podcast ist ab Ende August 2025 auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Technologie-Anbieter können sich bis zum 17.09.2025 einen Stand zum Vorteilspreis sichern. Die Anmeldung kann über die Webseite der Messe oder direkt über das Organisationsteam erfolgen.

Anmeldung

Quelle: Easyfairs
