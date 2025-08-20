Altpapier-Aufbereitungslinie für Brasilien

Die BO PAPER Group ist der größte Hersteller von Hochleistungspapieren aus thermomechanischem Zellstoff in Lateinamerika und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Das Unternehmen hat sich bisher auf den grafischen und redaktionellen Markt konzentriert und erweitert sein Portfolio nun um Verpackungspapiere mit Integration von Recyclingfasern in den Produktionsprozess.

Der Lieferumfang umfasst: