Altpapier-Aufbereitungslinie für Brasilien

Die BO PAPER Group ist der größte Hersteller von Hochleistungspapieren aus thermomechanischem Zellstoff in Lateinamerika und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Das Unternehmen hat sich bisher auf den grafischen und redaktionellen Markt konzentriert und erweitert sein Portfolio nun um Verpackungspapiere mit Integration von Recyclingfasern in den Produktionsprozess.
Der Lieferumfang umfasst:
- Ein komplettes Niedrigkonsistenz-Pulpersystem und ein innovatives System zur Rejektentfernung, das einen effizienten Aufschluss des Rohmaterials bei minimalem Faserverlust gewährleistet
- Reinigungs-, Fraktionierungs- und Sortierstufen einschließlich PrimeScreen X-Technologie mit dem neu entwickelten PrimeRotor für hohe Sortiereffizienz bei geringerem Energieverbrauch
- Ein innovatives Rejektaufbereitungssystem mit einer Rejektpresse zur Entwässerung auf höchstmöglichen Trockengehalt, wodurch sich der Abtransport von Kunststoffanteilen verringert
- Montageüberwachung, Inbetriebnahme und Schulung