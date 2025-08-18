Aus GUD Geraer Umweltdienste wird Veolia Umweltservice Ost

Die praktische Umsetzung mit der Umstellung aller Systeme erfolgt zum 1. September 2025. Dieser Zusammenschluss stärkt die Position von Veolia als führendem Umweltdienstleister in der Region und optimiert die Dienstleistungen für Kommunen, Gewerbe- und Industriekunden.

“Durch den Zusammenschluss bündeln wir unsere Kräfte und können unser Leistungsangebot zum Vorteil unserer Kunden verbessern und weiter ausbauen“, erklärt Robert Menzer, Geschäftsführer der Veolia Umweltservice Ost GmbH. „Besonders wichtig ist uns dabei, dass alle Arbeitsplätze und die damit verbundenen Konditionen für unsere Mitarbeitenden unverändert bestehen bleiben.” Für Kommunen, Gewerbe- und Industriekunden bedeutet die Integration absolute Kontinuität und Verlässlichkeit in allen Bereichen, denn sämtliche bestehende Verträge gehen automatisch auf die Veolia Umweltservice Ost über.

Die GUD Geraer Umweltdienste ist seit 2007 zuverlässiger Partner für kommunale und gewerbliche Kunden im gesamten Einzugsgebiet. Das ehemals gemeinsame Unternehmen der Stadtwerke Gera AG und der Veolia Umweltservice Ost GmbH gehört bereits seit Januar 2021 vollständig zur Veolia Umweltservice Gruppe. Rund 160 engagierte Mitarbeitende sorgen täglich für Sauberkeit und Lebensqualität – von der Abfallsammlung und -entsorgung über den Betrieb von sechs Recyclinghöfen und Kompostieranlagen bis hin zu Winterdienst und Straßenreinigung.

“Unser Ziel bleibt es, die Entsorgungssicherheit kontinuierlich zu verbessern und die Region fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen“, ergänzt Robert Menzer. Mit der Bündelung der Kompetenzen, der Erfahrung der langjährigen Mitarbeitenden und der Stärke eines international erfahrenen Umweltdienstleisters wird Veolia auch künftig ein verlässlicher Partner für die Menschen und Unternehmen in der Region sein.