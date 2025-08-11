Kreislaufwirtschaft Kühl seit 25 Jahren zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb

Die Schwerpunkte sind vielfältig: Mit einem Fuhrpark von rund 35 Lkw sammelt das Unternehmen im Auftrag der dualen Systeme sowie für Gewerbe- und Privatkunden Abfälle im Erzgebirgskreis und in Chemnitz ein. Außerdem betreiben sie Anlagen zur Behandlung und zum Umschlag sowohl nicht gefährlicher als auch gefährlicher Abfälle sowie eine Aktenvernichtungsanlage – zuverlässig, sicher und immer nach strengen gesetzlichen Vorgaben.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb überreichte Jörg Lacher, Geschäftsführer der bvse-Entsorgergemeinschaft, die Ehrenurkunde an Geschäftsführerin Sylvia Bauknecht. „Wir wollen Qualität auf Dauer sichern!“, betonte Lacher. Das Unternehmen ist seit dem Jahr 2000 ununterbrochen nach § 56 KrW-/AbfG zertifiziert – und lässt sich seither jedes Jahr von unabhängigen Sachverständigen prüfen.

Für Sylvia Bauknecht ist dieser Aufwand selbstverständlich: „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir höchste Qualitätsstandards einhalten – für sie und für die Umwelt.“ Dazu gehört auch, dass die verantwortlichen Mitarbeiter ihr Fachwissen regelmäßig aktualisieren und nachweisen.