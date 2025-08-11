Anzeige

Bereits in den 1950er-Jahren begann in Annaberg-Buchholz und Umgebung die organisierte Sammlung und Behandlung von Abfällen. Aus diesen Anfängen entwickelte sich ein modernes Unternehmen: Die Kreislaufwirtschaft Kühl GmbH & Co. KG aus Thermalbad Wiesenbad OT Wiesa, die in ihrer heutigen Struktur seit über 25 Jahren tätig ist und inzwischen rund 60 Mitarbeiter beschäftigt.
Kreislaufwirtschaft Kühl seit 25 Jahren zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb
Die Schwerpunkte sind vielfältig: Mit einem Fuhrpark von rund 35 Lkw sammelt das Unternehmen im Auftrag der dualen Systeme sowie für Gewerbe- und Privatkunden Abfälle im Erzgebirgskreis und in Chemnitz ein. Außerdem betreiben sie Anlagen zur Behandlung und zum Umschlag sowohl nicht gefährlicher als auch gefährlicher Abfälle sowie eine Aktenvernichtungsanlage – zuverlässig, sicher und immer nach strengen gesetzlichen Vorgaben.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb überreichte Jörg Lacher, Geschäftsführer der bvse-Entsorgergemeinschaft, die Ehrenurkunde an Geschäftsführerin Sylvia Bauknecht. „Wir wollen Qualität auf Dauer sichern!“, betonte Lacher. Das Unternehmen ist seit dem Jahr 2000 ununterbrochen nach § 56 KrW-/AbfG zertifiziert – und lässt sich seither jedes Jahr von unabhängigen Sachverständigen prüfen.

Für Sylvia Bauknecht ist dieser Aufwand selbstverständlich: „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir höchste Qualitätsstandards einhalten – für sie und für die Umwelt.“ Dazu gehört auch, dass die verantwortlichen Mitarbeiter ihr Fachwissen regelmäßig aktualisieren und nachweisen.

