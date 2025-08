bvse verstärkt sich personell

Anna Roeb tritt die Nachfolge von Dr. Thomas Probst an, der sich zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet. Mit ihr gewinnt der bvse eine Ingenieurin mit fundierter Erfahrung im Bereich der Kreislaufwirtschaft, insbesondere bei der nachhaltigen Nutzung von Kunststoffen und dem industriellen Einsatz von Rezyklaten. Zuletzt war sie als Project Owner und Recycled Plastics Engineer bei der HolyPoly GmbH tätig, wo sie Projekte zur Integration von Rezyklaten in Serienproduktionen von Markenartikeln begleitete. Zuvor verantwortete sie als Circular Packaging Specialist bei Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH unter anderem Aufgaben in der Produktentwicklung, regulatorischen Bewertung und Schulung im Bereich Recyclingfähigkeit und Rezyklatqualität.

Anna Roeb, neue bvse-Fachreferentin. Copyright: bvse

Mit ihrer technischen Expertise und ihrer praxisnahen Perspektive stärkt Anna Roeb die Facharbeit in drei zentralen bvse-Fachverbänden. Ihre Berufserfahrung verbindet wissenschaftlich-technisches Know-how mit Anwendungsbezug in Industrie und Handel.

Auch das Justiziariat des Verbandes erhält personelle Verstärkung: Xandra Hennemann bringt langjährige juristische Erfahrung in der Entsorgungsbranche mit. Bereits von 1999 bis 2008 war sie nach ihrem 2. Staatsexamen als Justiziarin beim bvse tätig. In den folgenden Jahren übernahm sie leitende Funktionen, u. a. als Prokuristin der Metco Gesellschaft für Metallrecycling sowie als Unternehmensjuristin der IGE Hennemann Recycling GmbH und später als Stoffstrommanagerin und QM-Beauftragte der Hennemann Umweltservice Elektronik GmbH. Ihre Fachkenntnis in umwelt- und abfallrechtlichen Fragestellungen stellt eine wertvolle Unterstützung für die rechtliche Beratung und Interessenvertretung der Mitgliedsunternehmen dar.

Xandra Hennemann neue bvse-Rechtsreferentin. Copyright: bvse

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock begrüßt die personelle Weichenstellung für eine starke Verbandsarbeit: „Mit Anna Roeb und Xandra Hennemann stärkt der bvse gezielt seine fachliche und juristische Kompetenz. Ihre langjährige Branchenerfahrung und fachliche Expertise werden die Arbeit der Fachverbände und des Justiziariats wirkungsvoll unterstützen und die Interessenvertretung unserer Mitgliedsunternehmen weiter stärken.“